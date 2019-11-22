В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.

Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море

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