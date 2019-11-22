Общество
REGNUMРоспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
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Роспотребнадзор отреагировал на «радиационный инцидент» в Южно-Китайском море
Московский Комсомолец03:34
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Авто
Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров
Авто
Volkswagen представила купеобразный Teramont Cross Sport
Дебют нового купеобразного кроссовера Teramont/Atlas Cross Sport состоялся на автомобильной выставке в американском Лос-Анджелесе.
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
Политика
Южная Корея отменила совместные с Японией учения
Южная Корея отменила совместные с Японией учения береговой охраны, которые должны были состояться 27 ноября, сообщает ТАСС.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Происшествия
Полиция задержала машиниста электропоезда после стрельбы в Ленобласти
Полицейские задержали машиниста электропоезда после сообщения о стрельбе из окна квартиры во Всеволожском районе Ленинградской области.
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Армия и оружие
В Турции заявили о задержании причастного к теракту в России члена ИГ
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на территории Сирии был пойман боевик террористической организации «Исламское государство»*, который причастен к терактам в России и Германии.
Космос
Телескоп MWA обнаруживает остатки мертвых звезд в центре Млечного Пути
Изображение с телескопа Murchison Widefield Array (MWA) показывает, как выглядела бы наша галактика, если бы человеческие глаза могли видеть радиоволны.
Футбол
«Агенты говорили: «Переходите в другой клуб. С ЦСКА нам не договориться». История Вадима Карпова
Почему в детстве Вадим попал в «Зенит» Как его упустил «Локомотив» Как ему пригодился рукопашный бой Как он оказался в ЦСКА 280 отжиманий и место в воротах Вадим Карпов родился в Котласе (600 км от Архангельска) меньше чем за год до дебюта Игоря Акинфеева в основе ЦСКА, а через семнадцать лет заиграл вместе с ним в чемпионате и Лиге Европы.
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве
Взрыв прогремел в жилом доме на улице Гончарова в Киеве. Как сообщает "112.ua", инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 22 октября.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Единоборства
Флойд Мейвезер объявил о возвращении на боксерский ринг
Флойд написал, что «возвращается с пенсии в 2020 году».
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга грабители отобрали у курьера 30 млн руб
Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.
Общество
Главный федеральный инспектор Челябинской области отправлен в отставку
Главный федеральный инспектор Челябинской области (ГФИ) Сергей Морев отправлен в отставку.
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Политика
Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Происшествия
В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром
Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Политика