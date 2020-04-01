Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы. Уточняется, что процедура осуществляется на коммерческой основе.

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Политика Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.

Здоровье Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.

Религия Три московских священника заразились коронавирусом Еще у двух священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден, передает агентство «Интерфакс».

Авто Появились изображения преемника легендарной «Нивы» Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Экономика Меры поддержки: что делает город для бизнеса Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.

Авто Nissan отказался от дисплеев-планшетов В компании Nissan отказались следовать всеобщему увлечению большими дисплеями-планшетами мультимедийных систем.

Политика В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.

Общество В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".