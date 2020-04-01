Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы. Уточняется, что процедура осуществляется на коммерческой основе.
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Роспотребнадзор сообщил о возможности сдать тест на коронавирус на дому

РБКвчера в 22:12

В Роспотребнадзоре открыли бесконтактное тестирование на коронавирус на дому

Коммерсантъвчера в 22:12

В России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях

Газета.Ruвчера в 20:39

В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Известиявчера в 21:25

В России будут выявлять COVID-19 на ранней стадии на дому

РИА Новостивчера в 20:56

Жители Москвы и Подмосковья смогут платно сдать тест на коронавирус на дому

Ведомостивчера в 21:32

В Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора открыто бесконтактное тестирование на коронавирус

Глас Народавчера в 20:29
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Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС вчера в 07:23
Здоровье

Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье

В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Росбалт вчера в 22:40
Происшествия

В Кузбассе скорая помощь попала в ДТП и перевернулась

РИА Новости вчера в 23:46
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС вчера в 15:06
Общество

В Новокузнецке родители назвали ребенка в честь коронавируса

Известия вчера в 21:55
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области

Вечерняя Москва 04 апреля в 20:11
Общество

Власти США ожидают скорой стабилизации смертности от коронавируса

Власти США ожидают, что показатели смертности от коронавируса в стране на следующей неделе стабилизируются благодаря введенным ограничениям.
Росбалт вчера в 22:20
Общество

Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии

Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета вчера в 15:54
Религия

Три московских священника заразились коронавирусом

Еще у двух священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден, передает агентство «Интерфакс».
Эхо Москвы вчера в 18:03
Общество

На Сахалине еще у пяти человек подозревают коронавирус

Коронавирусную инфекцию подозревают у еще пяти жителей Сахалина, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:23
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня 04 апреля в 11:30
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Экономика

Меры поддержки: что делает город для бизнеса

Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:09
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова.
ТАСС Спорт вчера в 21:57
Культура

Светлана Мастеркова шокировала жюри шоу «Маска»

Жюри музыкального шоу «Маска» пришло в замешательство после раскрытия личности одной из участниц.
Пятый канал вчера в 20:21
Авто

Nissan отказался от дисплеев-планшетов

В компании Nissan отказались следовать всеобщему увлечению большими дисплеями-планшетами мультимедийных систем.
За рулем Кубань вчера в 02:23
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Общество

США выразили готовность ввести существенные пошлины на импортную нефть

Президент США Дональд Трамп намерен ввести существенные пошлины на импортную нефть.
Вести.Ru вчера в 23:44
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости вчера в 10:50
Общество

Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина

Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
ТАСС вчера в 21:53
Энергетика

Нефть обвалились на 10%. Рынок потерял веру в новую сделку ОПЕК+?

Ралли на рынке нефти сменилось обвалом. Цена за баррель Brent сегодня с открытия торгуется примерно на 10% ниже уровней закрытия пятницы.
Вести.Ru вчера в 21:43
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru вчера в 19:55
Здоровье

Коллега Проценко рассказал о самочувствии главврача Коммунарки

Коронавирус, подтвердившийся у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, протекает не в тяжелой форме.
Национальная служба новостей вчера в 11:42
Здоровье

Инфекционная больница Пермского края закрыта на карантин

Краевая инфекционная больница (ул. Пушкина, 96) по предписанию главного санитарного врача Прикамья закрылась на карантин.
Коммерсантъ Пермь вчера в 10:23
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Экономика

СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий

Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариям развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
REGNUM вчера в 22:29
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