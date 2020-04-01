Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы. Уточняется, что процедура осуществляется на коммерческой основе.
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В Роспотребнадзоре открыли бесконтактное тестирование на коронавирус на дому
Коммерсантъвчера в 22:12
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Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Здоровье
Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье
В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Происшествия
В Кузбассе скорая помощь попала в ДТП и перевернулась
Общество
Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Общество
В Новокузнецке родители назвали ребенка в честь коронавируса
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области
Общество
Власти США ожидают скорой стабилизации смертности от коронавируса
Власти США ожидают, что показатели смертности от коронавируса в стране на следующей неделе стабилизируются благодаря введенным ограничениям.
Общество
Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии
Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Религия
Три московских священника заразились коронавирусом
Еще у двух священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден, передает агентство «Интерфакс».
Общество
На Сахалине еще у пяти человек подозревают коронавирус
Коронавирусную инфекцию подозревают у еще пяти жителей Сахалина, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Меры поддержки: что делает город для бизнеса
Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Культура
Светлана Мастеркова шокировала жюри шоу «Маска»
Жюри музыкального шоу «Маска» пришло в замешательство после раскрытия личности одной из участниц.
Авто
Nissan отказался от дисплеев-планшетов
В компании Nissan отказались следовать всеобщему увлечению большими дисплеями-планшетами мультимедийных систем.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Общество
США выразили готовность ввести существенные пошлины на импортную нефть
Президент США Дональд Трамп намерен ввести существенные пошлины на импортную нефть.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина
Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
Энергетика
Нефть обвалились на 10%. Рынок потерял веру в новую сделку ОПЕК+?
Ралли на рынке нефти сменилось обвалом. Цена за баррель Brent сегодня с открытия торгуется примерно на 10% ниже уровней закрытия пятницы.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Здоровье
Коллега Проценко рассказал о самочувствии главврача Коммунарки
Коронавирус, подтвердившийся у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, протекает не в тяжелой форме.
Здоровье
Инфекционная больница Пермского края закрыта на карантин
Краевая инфекционная больница (ул. Пушкина, 96) по предписанию главного санитарного врача Прикамья закрылась на карантин.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
Экономика
СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий
Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариям развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.