Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы. Уточняется, что процедура осуществляется на коммерческой основе.
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с чего всё началось
«Еще одна лаборатория начинает исследования на коронавирус на коммерческой основе, предоставляя всем гражданам возможность сдать анализ не по медицинским показаниям, а по желанию и без назначения врача»,— говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъвчера в 22:12
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Общество
Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы
Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке.
Общество
Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому
Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
В Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
Общество
Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края
Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России
За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Общество
«Коммерсантъ» узнал об использовании властями тактики «намеренного устрашения» населения из-за коронавируса
Администрация президента и московская мэрия в некоторых случаях допускают применение «намеренного устрашения той части населения», которая пренебрегает защитными мерами в условиях распространения коронавируса, рассказали несколько осведомленных источников «Коммерсанта».
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Экономика
Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул
Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Общество
Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от COVID-19 в России
Телеведущая Ирада Зейналова в эфире канала НТВ 5 апреля по ошибке заявила, что в России от COVID-19 скончались 40 тысяч человек.
Происшествия
Ещё один случай коронавируса подтверждён в Ульяновской области
Ульяновск, 6 апреля 2020, 13:23 — REGNUM В Ульяновской области повторный тест подтвердил наличие коронавируса у жительницы рабочего посёлка Новоспасское.
Общество
В России подсчитают число граждан с иммунитетом к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство планирует узнать, какое количество россиян уже обладают иммунитетом к коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть
Общество
Систему спецпропусков тестируют в Подмосковье
Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил начале тестирование пропускной системы в регионе для выхода из дома.
Общество
Губернатор Сахалина предложил создать кассу взаимопомощи
Южно-Сахалинск, 6 апреля 2020, 11:28 — REGNUM Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал жителей и бизнес создать на островах кассу взаимопомощи для тех, кто оказался, или окажется в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Здоровье
Более 19 тысяч медработников заразились коронавирусом в Испании
В Испании примерно 19,4 тыс. медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
Путешествия
АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года
Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Общество
В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке
Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
Общество
В РФ отменят пени за неуплату ЖКХ
По сообщению «Ведомостей» правительство страны приостановит начисление пеней за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
Общество
Роспотребнадзор: лаборатории региона смогут выдавать результаты тестов на коронавирус без подтверждения в Москве
Лаборатории региона теперь могут выдавать положительные результаты тестов на коронавирус без подтверждения референс-центров в Москве или в Новосибирске.
Общество
Замглавы Минпромторга устроил скандал в аэропорту Ижевска
Заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников устроил скандал с использованием нецензурных выражений в аэропорту Ижевска.
Общество
Более 160 протоколов за нарушение самоизоляции составили в Москве
Более 160 административных протоколов было выписано в Москве нарушителям режима самоизоляции, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимир Васенин.