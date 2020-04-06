Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы. Уточняется, что процедура осуществляется на коммерческой основе.
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с чего всё началось
«Еще одна лаборатория начинает исследования на коронавирус на коммерческой основе, предоставляя всем гражданам возможность сдать анализ не по медицинским показаниям, а по желанию и без назначения врача»,— говорится
 в сообщении ведомства.
Коммерсантъвчера в 22:12

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Роспотребнадзор начал тестировать на коронавирус на дому

РИА Новости03:47

Роспотребнадзор запустил платное тестирование на коронавирус на дому

Коммерсантъвчера в 22:12

Роспотребнадзор организовал надомное тестирование москвичей на COVID-19

Вечерняя Москвавчера в 22:37

Роспотребнадзор сообщил о возможности сдать тест на коронавирус на дому

РБКвчера в 22:12

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на COVID-19 на дому

Москва 2400:32

Жители Москвы и Подмосковья смогут платно сдать тест на коронавирус на дому

Ведомостивчера в 21:32

В Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора открыто бесконтактное тестирование на коронавирус

Глас Народавчера в 20:29
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Общество

Лев Лещенко заявил, что готовится к выписке из больницы

Советский, российский певец и актер Лев Лещенко, у которого новые тесты не подтвердили ранее обнаруженный коронавирус, выписывается из больницы в Коммунарке.
Российская газета 07:21
Общество

Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому

Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Газета.Ru 07:06
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Общество

В Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
РБК 02:20
Общество

Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края

Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.
АМИТЕЛ 06:10
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:49
Общество

«Коммерсантъ» узнал об использовании властями тактики «намеренного устрашения» населения из-за коронавируса

Администрация президента и московская мэрия в некоторых случаях допускают применение «намеренного устрашения той части населения», которая пренебрегает защитными мерами в условиях распространения коронавируса, рассказали несколько осведомленных источников «Коммерсанта».
Forbes 02:45
Общество

Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали из-за симптомов коронавируса.
Piter.tv 07:32
Политика

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Интерфакс 05:57
Экономика

Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул

Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Вести Подмосковья вчера в 12:18
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su 02:45
Общество

Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от COVID-19 в России

Телеведущая Ирада Зейналова в эфире канала НТВ 5 апреля по ошибке заявила, что в России от COVID-19 скончались 40 тысяч человек.
Газета.Ru 07:41
Происшествия

Ещё один случай коронавируса подтверждён в Ульяновской области

Ульяновск, 6 апреля 2020, 13:23 — REGNUM В Ульяновской области повторный тест подтвердил наличие коронавируса у жительницы рабочего посёлка Новоспасское.
REGNUM 06:23
Общество

В России подсчитают число граждан с иммунитетом к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство планирует узнать, какое количество россиян уже обладают иммунитетом к коронавирусной инфекции COVID-19.
ФедералПресс вчера в 14:33
Общество

Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть

Московский Комсомолец 05:52
Общество

Систему спецпропусков тестируют в Подмосковье

Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил начале тестирование пропускной системы в регионе для выхода из дома.
Live24 04:15
Общество

Губернатор Сахалина предложил создать кассу взаимопомощи

Южно-Сахалинск, 6 апреля 2020, 11:28 — REGNUM Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал жителей и бизнес создать на островах кассу взаимопомощи для тех, кто оказался, или окажется в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 04:28
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 19:21
Здоровье

Более 19 тысяч медработников заразились коронавирусом в Испании

В Испании примерно 19,4 тыс. медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:32
Путешествия

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Коммерсантъ 01:40
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

RT на русском 05:35
Общество

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество

В РФ отменят пени за неуплату ЖКХ

По сообщению «Ведомостей» правительство страны приостановит начисление пеней за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
TatCenter 00:28
Общество

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
РБК 04:13
Общество

Роспотребнадзор: лаборатории региона смогут выдавать результаты тестов на коронавирус без подтверждения в Москве

Лаборатории региона теперь могут выдавать положительные результаты тестов на коронавирус без подтверждения референс-центров в Москве или в Новосибирске.
Клопс 06:11
Общество

Замглавы Минпромторга устроил скандал в аэропорту Ижевска

Заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников устроил скандал с использованием нецензурных выражений в аэропорту Ижевска.
Известия 05:47
Общество

Более 160 протоколов за нарушение самоизоляции составили в Москве

Более 160 административных протоколов было выписано в Москве нарушителям режима самоизоляции, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимир Васенин.
Московский Комсомолец 07:11
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