В ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Причем, речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.

с чего всё началось

Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку. Речь идет об эхинококкозе, при котором в различных органах могут возникать кисты, содержащие личинки паразитов.

Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

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