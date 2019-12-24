Здоровье
РБКРоспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку. Речь идет об эхинококкозе, при котором в различных органах могут возникать кисты, содержащие личинки паразитов.
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с чего всё началось
В ряде российских регионов более 30 процентов собак заражены эхинококкозом. Причем, речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.Российская газета17:00
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Общество
Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности
Прошлый температурный рекорд был установлен 23 декабря 2015 г. Тогда воздух в Москве прогрелся до 5,9 градуса, рассказали «Интерфаксу» в метеобюро.
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Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Путин признался, что не пьет чай
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Бюджетный Hyundai ix35 стал самым востребованным кроссовером марки
Самой популярной моделью бренда вновь удалось стать бюджетному Hyundai ix35 нового поколения с результатом 118 тысяч проданных машин.
Общество
Гороскоп на 23 декабря: кого ждут знаковые встречи
Возможны деловые встречи или поездки по важным делам, которые принесут вам преимущества.
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Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки
Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.
Политика
В Совфеде ответили на призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Шоу-бизнес
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Певица Лариса Долина души не чает в своей семье — дочке Ангелине и восьмилетней внучке Александре.
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Швейцария вывела суда из района строительства «Северного потока-2»
Швейцарская компания AllSeas Group SA вывела свои суда, которые занимались строительством «Северного потока-2», из акватории Балтийского моря, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя компании.
Финансы
Россияне стали чаще покупать валюту перед Новым годом
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, активнее всего доллары покупали в Новосибирске, Уфе и Орле, а евро чаще выбирали в Саратове, Волгограде и Брянске.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Авто
UzAuto Motors в декабре представит четыре новые модели Chevrolet «не для всех»
Компания UzAuto Motors 25 декабря представит публике четыре новые модели Chevrolet премиум-класса Equinox, Trailblazer, Onix и Traverse, сообщает Podrobno.uz.
Общество
В Минкомсвязи оценили прошедшие учения по устойчивой работе рунета
Первые всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в понедельник, показали, что власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на угрозы, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов.
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Происшествия
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Политика
Названа степень готовности «Северного потока-2»
Степень готовности газопровода «Северный поток-2» составляет 93,5 процента.
Общество
Правительство потратит на «русификацию» SuperJet еще 15 млрд рублей
Минпромторг направит дополнительные 15 миллиардов рублей на проектирование самолета Superjet New, который должен будет состоять из российских деталей, сообщает РБК.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Происшествия
В США считают «важным шагом» смертные приговоры по делу Хашукджи
США считают вынесенные в Саудовской Аравии приговоры, в том числе к смертной казни, по делу убийства журналиста Джамаля Хашукджи "важным шагом", заявил высокопоставленный представитель госдепа.
Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова прошел обыск. Об этом сообщил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Политика
Путин призвал решать демографическую проблему с помощью улиток
В воскресенье президент РФ был с рабочим визитом в Адыгее, где он встречался с общественностью по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.
Происшествия
Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил
Суд в Сахалинской области признал капитанов пяти задержанных на Сахалине японских судов виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, им назначен штраф в 6,4 млн рублей.
Футбол
Глушаков назвал Федуна «святым человеком»
Кино
Создательница «Ведьмака» пообещала раскрыть историю во втором сезоне
По словам Хиссрич, первый сезон лишь наметил сюжет будущей истории. Во втором сезоне шоураннер пообещала раскрыть сюжет.
Общество
Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ
Доля контрафакта в объектах островной торговли в ТЦ доходит до 60%, а общий годовой оборот нелегальных товаров в таких точках продаж превышает 25 млрд руб.
Происшествия