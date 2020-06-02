Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничестве в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников. Об этом говорится на сайте ведомства.

Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии

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