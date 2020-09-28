Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России
Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.В источнике
С чего всё началось
Замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью РИА Новости
заявил, что коронавирус в России ослабевает.
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Эксперт Роспотребнадзора заявил об отсутствии пессимистичного сценария по коронавирусу
Московский Комсомолец08:29