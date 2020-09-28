Петербургский дневник 20

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.