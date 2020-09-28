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Народные новости
Народные новости

Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.В источнике
С чего всё началось
Замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью РИА Новости
 заявил, что коронавирус в России ослабевает.
Царьград08:50
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Известия

В Роспотребнадзоре опровергли негативный сценарий ситуации с коронавирусом

Известия08:46
РБК

В Роспотребнадзоре заявили об ослаблении коронавируса

РБК09:45
RT на русском

В Роспотребнадзоре оценили вероятность негативного сценария с COVID-19

RT на русском09:36
Российская газета

Роспотребнадзор заявил об ослаблении коронавируса

Российская газета10:01
Lenta.ru

В Роспотребнадзоре рассказали об ослаблении коронавируса

Lenta.ru08:32
Московский Комсомолец

Эксперт Роспотребнадзора заявил об отсутствии пессимистичного сценария по коронавирусу

Московский Комсомолец08:29
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус ослабевает

Газета.Ru08:17

Попова оценила возможность введения ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что в России не будут вводить новые ограничения в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, если будут соблюдаться рекомендации по профилактики коронавируса.
RT на русском10:07
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Додон попросил Путина возобновить авиасообщение с Молдавией

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе рабочей встречи в формате видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о восстановлении авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.
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Варданян назвал единственный путь решения конфликта Еревана и Баку

Создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян считает, что решить конфликт между Арменией и Азербайджаном можно только путем мирных переговоров.
РБК11:04