Здоровье
ТК ЗвездаРоспотребнадзор советует воздержаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации с новейшим коронавирусом 2019-nCoV.
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с чего всё началось
Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.Российская газетавчера в 19:28
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Специалисты дали советы туристам в Китае, как не заразиться новым коронавирусом
НГС2422 января в 22:49
Россиян призвали отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса
СургутИнтерНовости22 января в 23:13
Роспотребнадзор рекомендует жителям Иркутской области воздержаться от поездок в Китай
Твой Иркутск22 января в 20:00
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Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Политика
В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Общество
В России планируют отменить понятие МРОТ
Министерство юстиции предлагает отказаться от понятия «минимальный размер оплаты труда (МРОТ)», сообщают «Известия».
Шоу-бизнес
Лолита показала себя в купальнике и без макияжа
Лолита решила показать своим подписчикам в Instagram свой новый купальник с длинными рукавами.
Футбол
Ярошик назвал братьев Березуцких дровосеками
Экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик, говоря о карьере Василия и Алексея Березуцких, отметил их стремительный прогресс в армейском клубе.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова принял «шпагатный челлендж» Волочковой
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Происшествия
В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Политика
Актёр Тиль Швайгер заявил, что США мешают сближению России и Германии
Артист обвинил США в стремлении не допустить сближения Германии и России. Эти слова вызвали бурные аплодисменты зрителей.
Авто
Skoda показала новый кроссовер на видео
Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту гибели ученика лицея № 73.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Технологии
В России испытали рулевой привод для более электрического самолета
Специалисты Института № 7 «Робототехнические и интеллектуальные системы» Московского авиационного института и холдинга «Технодинамика» испытали электрогидравлический рулевой привод ПМ.00, разработанный специально для более электрических пассажирских, грузовых и военно-транспортных самолетов.
Здоровье
В Китае пневмонией нового типа заболели 876 человек
Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек, 26 человек умерли от болезни.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Политика
Путин начал однодневный визит в Израиль
Общество
Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками
Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Экономика
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Общество
В Благовещенске скончался Герой Советского Союза Юрий Кузнецов
В Благовещенске на 74-м году жизни умер Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Юрий Кузнецов.