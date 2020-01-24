с чего всё началось

Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации с новейшим коронавирусом 2019-nCoV.

Роспотребнадзор советует воздержаться от поездок в Китай

Политика В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

Футбол Ярошик назвал братьев Березуцких дровосеками Экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик, говоря о карьере Василия и Алексея Березуцких, отметил их стремительный прогресс в армейском клубе.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Экономика Сигареты в России могут подорожать на четверть Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.

Авто Skoda показала новый кроссовер на видео Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.

Происшествия В Пензе на уроке скончался школьник СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту гибели ученика лицея № 73.

Общество Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.

Общество Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Технологии В России испытали рулевой привод для более электрического самолета Специалисты Института № 7 «Робототехнические и интеллектуальные системы» Московского авиационного института и холдинга «Технодинамика» испытали электрогидравлический рулевой привод ПМ.00, разработанный специально для более электрических пассажирских, грузовых и военно-транспортных самолетов.

Здоровье В Китае пневмонией нового типа заболели 876 человек Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек, 26 человек умерли от болезни.