Здоровье

ТК ЗвездаТК ЗвездаРоспотребнадзор советует воздержаться от поездок в Китай

Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации с новейшим коронавирусом 2019-nCoV.
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с чего всё началось
Специалисты Роспотребнадзора призвали
 российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.
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Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения Китая, где продолжается распространение опасного коронавируса

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