с чего всё началось

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.

Шоу-бизнес Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан Американский актер Джон Каллахан умер на 67-ом году жизни. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на его бывшую жену Еву Ларю.

Политика Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента 35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.

Политика Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Политика Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Здоровье Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.

Общество В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.

Наука Современники австралопитеков сочетали прямохождение с любовью к древолазанию Антропологи под руководством Леони Джорджиу (Leoni Georgiou) из Кентского университета решили сравнить, как устроены головки бедренных костей у современных человекообразных обезьян и людей, а также у древних сапиенсов и австралопитеков.