Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.
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«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.RT на русском20:36
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В Роспотребнадзоре рассказали о высокоточном тесте для диагностики коронавируса
Московский Комсомолец20:47
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