Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.
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«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении
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RT на русском20:36

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В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

РИА Новости20:59

В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Lenta.ru20:58

Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

ТАСС20:36

Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Газета.Ru20:40

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

RT на русском20:36

В Роспотребнадзоре рассказали о высокоточном тесте для диагностики коронавируса

Московский Комсомолец20:47

Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19

Агентство Москва20:11
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В Stratolaunch объявили срок запуска своего гиперзвукового Talon-A

Недвижимость.RU 17:48
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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
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В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 01:10 — REGNUM Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится с 31 марта для всех жителей Ростовской области, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
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Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
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Эрдоган пожертвует семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отдать семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом в стране.
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Valve изменила систему обновления игр в Steam на время карантина

Valve пересмотрела систему обновления игр в Steam для увеличения пропускной способности серверов площадки.
CyberSport.ru 14:57
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В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

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Совхоз «Корсаковский» закопал трупы коров у реки в селе Чапаево

Сахалин.Инфо 22:52
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Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru 16:23
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В Приморье выявили два новых случая коронавируса

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Lenta.ru 22:08
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
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Экономика

Предоставление россиянам кредитных каникул не навредит банкам

Количество граждан, которые захотят воспользоваться кредитными каникулами, в ближайшее время увеличится.
Экономика сегодня вчера в 10:32
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
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В Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей

Режим самоизоляции ввели в Республике Коми с 31 марта. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
ТАСС 18:36
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В России утвердили список товаров первой необходимости

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
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Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
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Дуэйн Джонсон анонсировал «Хоббса и Шоу 2»

Дуэйн Джонсон анонсировал создание сиквела приключенческого боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу".
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Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
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Политика

Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины

Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
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В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
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Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий

Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
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«ВКонтакте» и «Одноклассники» покажут лучшие представления Мариинки

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В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции

Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
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В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом

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В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

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Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
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45 человек спасли на пожаре в пятиэтажке Иркутска

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В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ 04:09
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