Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.
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Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19
Агентство Москвавчера в 20:11
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