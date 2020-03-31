Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.
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Учёные разработали новый биомагнитный метод диагностики

RT на русском01:51

Главные новости к утру 31 марта

Коммерсантъ00:00

Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 20:59

В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса COVID-19

РБКвчера в 22:15

Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:40

Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

ТАССвчера в 20:36

Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19

Агентство Москвавчера в 20:11
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Общество

Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены

Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
REGNUM 02:11
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Кино

Новый сезон «Ходячих мертвецов» может стать последним

Продюсер проекта Дэвид Альперт рассказывал в 2014 году о планах на сериал. Продлевать "Ходячих мертвецов" планировалось до 12 сезона.
Народные новости вчера в 02:31
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
RT на русском вчера в 09:54
Общество

В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян

В Москве возросло число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян: еще 10 человек выписаны из больницы.
Lenta.ru 28 марта в 13:30
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
ТАСС вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Дана Борисова отказалась от помощи нарколога

Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
Актуальные Новости 29 марта в 10:14
Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Вести.Ru вчера в 13:15
Общество

Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы

В Британии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах тети, сообщает Metro.
РИА Новости 01:54
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Общество

В Приамурье автопарк правительства передали медикам и волонтерам

Автопарк правительства Приамурья по поручению губернатора Василия Орлова передан в распоряжение больниц и волонтеров, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:11
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

Новые ограничения из-за коронавируса ввели в Забайкалье

По информации пресс-службы губернатора, ограничения введены во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения.
Забайкальский рабочий 02:01
Общество

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Lenta.ru вчера в 20:57
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 вчера в 14:27
Общество

В Челябинской области планируют ввести режим обязательной самоизоляции

В ближайшее время в Челябинской области может быть введён «режим обязательной самоизоляции». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
Деловой квартал (Челябинск) 01:59
Здоровье

В Дагестане медики получат надбавки за борьбу с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 30 марта в Дагестане зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
REGNUM вчера в 08:10
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Происшествия

В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

Российская газета вчера в 15:27
Общество

В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером

Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости 02:23
Общество

В Свердловской области ещё два человека излечились от коронавируса

В Екатеринбурге выписали ещё двоих пациентов, которым ставили диагноз «коронавирусная инфекция».
Телеканал ОТВ 02:00
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей 28 марта в 07:19
Происшествия

В Казахстане второй человек умер от коронавируса

Второй пациент в Казахстане скончался от коронавируса, сообщила во вторник руководитель управления общественного здравоохранения столицы республики Сауле Кисикова.
РИА Новости 02:12
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:23
Здоровье

В Алтайском крае закрылись 27 ночных клубов и 120 кинозалов

Во исполнении Указа губернатора Алтайского края приостановлена работа развлекательных и досуговых учреждений региона.
Алтайская правда 29 марта в 00:58
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

ГЛАС.RU вчера в 04:33
Армия и оружие

В Ростехе рассказали об испытаниях истребителей Су-57

После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.
РИА Новости вчера в 02:39
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