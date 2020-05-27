Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме

По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства. Курение ухудшает работу легких, и организму труднее бороться с болезнью.
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Курение способствует более тяжелому течению коронавируса

Газета.Ru01:36

Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

РИА Новостивчера в 23:41

Роспотребнадзор предупредил о более высоком риске тяжелого течения коронавируса у курильщиков

Агентство Москвавчера в 21:46

Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:18

Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19

RT на русскомвчера в 21:50

Роспотребнадзор сообщил о влиянии курения на пациентов с COVID-19

РБКвчера в 23:02

Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске тяжелого течения COVID-2019 у курильщиков

ТАССвчера в 21:00
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Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
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Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
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Политика

Голосование по Конституции может пройти в июле

Голосование по поправкам к Конституции РФ может состояться в первой половине июля 2020 года.
Политсовет 02:06
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
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Происшествия

В Екатеринбурге пропала школьница

Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 03:08
18
Здоровье

В Самарской области повысился коэффициент распространения коронавируса

Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Самарской области замедлились. Однако ситуация по-прежнему остается нестабильной.
Самара-ГИС 02:58
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
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Происшествия

Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга

Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
РБК 04:35
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Политика

Валерий Радаев назвал Саратов лучшим городом в мире

Саратов - лучший город в мире и просил бы с этим трендом жить и работать.
Московский Комсомолец 03:28
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Общество

В России COVID-19 заболело минимальное с 1 мая число людей

Число новых заболевших не превышает 9 тыс. человек четвертый день подряд.
РБК 04:07
Политика

На Парад Победы в Москве приедет президент Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания принял приглашение на Парад Победы, который пройдет на Красной площади 24 июня.
Вестник Кавказа 04:02
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Общество

27 мая в Тульской области подтвердили 104 новых случая коронавируса

Сегодня, 27 мая, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Тульской области за минувшие сутки медики подтвердили 104 новых случая заболевания.
Первый Тульский 03:53
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
2,9K
Кино

Стали известны подробности сюжета фильма «Аватар-2»

Телепрограмма 03:00
Технологии

Российский компьютерный продукт пойдет в школу

Российский компьютерный продукт пойдет в школу На основе компьютеров «Эльбрус» планируют выпускать многоместные рабочие станции под брендом «Горыныч» стоимостью 290 тыс. руб. на первом этапе.
Коммерсантъ вчера в 18:13
33
Общество

Названа способствующая заражению коронавирусом погода

Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
7
Шоу-бизнес

Возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с Заворотнюк

Пользователи Сети часто пишут Ворожбит в комментариях к ее фотографиям в Instagram, как она похожа на предыдущую даму сердца Жигунова — Заворотнюк.
Слово и Дело 03:10
Политика

Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей

Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Происшествия

Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
6
Общество

Нижним бельем разрешили торговать в Саратовской области

Как стало известно информационно-новостному порталу Evo-RUS.com, в регионе разрешено продавать нижнее белье, чулочно-носочную продукцию, ортопедическую обувь, детскую одежду и обувь, галантерею, головные уборы.
Evo-rus.com 02:35
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Политика

Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами.
Газета.Ru вчера в 16:25
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Общество

Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме

Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.
REGNUM 02:43
Армия и оружие

США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
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Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй.
REGNUM 04:12
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Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.
ТАСС вчера в 17:03
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Путешествия

Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
Lenta.ru 03:33
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Футбол

Шикарная невеста Роналду попала на обложку модного журнала

Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку модного журнала Women's Health.
Спорт-Экспресс вчера в 15:18
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