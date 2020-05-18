Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоспотребнадзор: уровень циркуляции коронавируса упал в четыре раза

По нашим данным, за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал примерно в 4-5 раз. Сегодня этот уровень составляет 2,6% в Москве и 3,8%-3,9% в Московской области.
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В Москве снизилась циркуляция коронавируса

Lenta.ru16:27

В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса

РИА Новости17:32

В Роспотребнадзоре сообщил о падении циркуляции коронавируса в столичном регионе

Известия16:48

Роспотребнадзор: уровень циркуляции коронавируса в столичном регионе значительно снизился

Вести.Ru16:46

Уровень циркуляции коронавируса в Москве упал в четыре-пять раз

Москва 2418:40

Уровень циркуляции коронавируса в Москве и области упал в четыре-пять раз

ТАСС16:25

Роспотребнадзор: уровень циркуляции коронавируса упал в четыре раза

Московский Комсомолец16:19
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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
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Общество

В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан

Органы исполнительной власти региона должны будут составить 14-дневный план по проведению мероприятий за соблюдением на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и правил поведения в общественных местах.
Высота 102 08:18
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Фигурное катание

Загитова показала подарки на 18-летие

Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ 01:15
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Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Согласно информации, содержащейся в СПИК, с 2021 года и на протяжении семи будущих лет в линейке «АвтоВАЗа» должно появиться семь новых моделей: B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, а также Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Тарантас Ньюс 01:58
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
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Общество

Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

РИАМО 13:34
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Общество

Сын писателя Солженицына возглавил СУЭК

Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании.
BFM.ru 12:48
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Здоровье

Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы

Эльза Сыртланова, занимающая с ноября 2019 года пост главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, покидает эту должность, сообщил портал «Проуфу» со ссылкой на свои источники.
Коммерсантъ Уфа 15:26
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20
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Политика

Трамп назвал ВОЗ «марионеткой Китая»

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) китайской «марионеткой» и подтвердил, что он рассматривает возможность сокращения или отмены поддержки США.
Коммерсантъ 19:45
Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости 12:53
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Происшествия

Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец

Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
29
Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости 10:26
29
Происшествия

Видео погони росгвардейцев за бегуном в Сочи стало хитом

Московский Комсомолец 05:30
2
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек

Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек. Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
REGNUM вчера в 23:32
75
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
73
Общество

В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными

Фотографию предписания главного санитарного врача города опубликовало издание «Фонтанка».
Эхо Москвы 21:24
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Авто

«Кризис будет затяжным»: сотрудники автозаводов выстраиваются в очередь за увольнением

Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов.
НГС24 21:00
Политика

Власти США раскритиковали Apple за сотрудничество с Китаем и Россией

Генеральный прокурор США Уильям Барр раскритиковал корпорацию Apple за отказ помогать американским властям и сотрудничество с Россией и Китаем.
Ведомости 15:57
225
Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online 08:19
444
Общество

У 866 сотрудников компании «Полюс» подтвержден коронавирус

После принятия решения о тестировании всех работников ТЭЦ-1 было проведено 88 исследований, в 43 случаях результат оказался положительный.
НИА-Красноярск 03:18
43
Политика

Президент призвал отметить Ураза-байрам дома

Президент призвал услышать призывы священнослужителей и отметить его дома, отказаться от традиций собираться большими компаниями.
Российская газета 07:27
66
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
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Общество

Еще два человека скончались от коронавируса в Забайкалье

Байкал24 вчера в 22:21
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Общество

Лукашенко подписал указ о бесплатном ЭКО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 2021 года каждая супружеская пара сможет претендовать на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения, если женщина не старше 40 лет.
Rambler News Service 11:58
Здоровье

Врачи курской БСМП написали губернатору открытое письмо

Напомним, в понедельник в соцсетях появилось открытое письмо медиков БСМП к губернатору Курской области.
Kursk.com 14:02
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Авто

Назвали самые продаваемые авто в России во время кризиса

На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru 16:01
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Общество

Власти Югры ввели ограничения в трёх посёлках Сургутского района

Сургутский район, Югра, 19 мая 2020, 04:06 — REGNUM В Сургутском районе Югры введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.
REGNUM 21:06
1
Политика

На немецком телеканале советских солдат в ГДР назвали «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR опубликовал сюжет, посвященный взаимоотношениям между СССР и ГДР, в котором советский контингент назван оккупационным.
РИА Новости 22:08
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
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Василий Геннадьевич Акимкин
Российский учёный
Российский учёный-эпидемиолог. Академик РАН, член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профессор. Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, заведующий кафедрой дезинфектологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Главный государственный санитарный врач Министерства обороны Российской Федерации.
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