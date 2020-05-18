По нашим данным, за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал примерно в 4-5 раз. Сегодня этот уровень составляет 2,6% в Москве и 3,8%-3,9% в Московской области.

Роспотребнадзор: уровень циркуляции коронавируса упал в четыре раза

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