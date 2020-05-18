Коронавирус
Московский КомсомолецРоспотребнадзор: уровень циркуляции коронавируса упал в четыре раза
По нашим данным, за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал примерно в 4-5 раз. Сегодня этот уровень составляет 2,6% в Москве и 3,8%-3,9% в Московской области.
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Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Общество
В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан
Органы исполнительной власти региона должны будут составить 14-дневный план по проведению мероприятий за соблюдением на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и правил поведения в общественных местах.
Высота 102 08:18
Фигурное катание
Загитова показала подарки на 18-летие
Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ 01:15
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Согласно информации, содержащейся в СПИК, с 2021 года и на протяжении семи будущих лет в линейке «АвтоВАЗа» должно появиться семь новых моделей: B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, а также Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Тарантас Ньюс 01:58
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
Общество
Сын писателя Солженицына возглавил СУЭК
Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании.
BFM.ru 12:48
Здоровье
Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы
Эльза Сыртланова, занимающая с ноября 2019 года пост главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, покидает эту должность, сообщил портал «Проуфу» со ссылкой на свои источники.
Коммерсантъ Уфа 15:26
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20
Политика
Трамп назвал ВОЗ «марионеткой Китая»
Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) китайской «марионеткой» и подтвердил, что он рассматривает возможность сокращения или отмены поддержки США.
Коммерсантъ 19:45
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости 12:53
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Происшествия
Видео погони росгвардейцев за бегуном в Сочи стало хитом
Московский Комсомолец 05:30
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек
Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек. Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
REGNUM вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Фотографию предписания главного санитарного врача города опубликовало издание «Фонтанка».
Эхо Москвы 21:24
Авто
«Кризис будет затяжным»: сотрудники автозаводов выстраиваются в очередь за увольнением
Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов.
НГС24 21:00
Политика
Власти США раскритиковали Apple за сотрудничество с Китаем и Россией
Генеральный прокурор США Уильям Барр раскритиковал корпорацию Apple за отказ помогать американским властям и сотрудничество с Россией и Китаем.
Ведомости 15:57
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online 08:19
Общество
У 866 сотрудников компании «Полюс» подтвержден коронавирус
После принятия решения о тестировании всех работников ТЭЦ-1 было проведено 88 исследований, в 43 случаях результат оказался положительный.
НИА-Красноярск 03:18
Политика
Президент призвал отметить Ураза-байрам дома
Президент призвал услышать призывы священнослужителей и отметить его дома, отказаться от традиций собираться большими компаниями.
Российская газета 07:27
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Общество
Еще два человека скончались от коронавируса в Забайкалье
Байкал24 вчера в 22:21
Общество
Лукашенко подписал указ о бесплатном ЭКО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 2021 года каждая супружеская пара сможет претендовать на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения, если женщина не старше 40 лет.
Rambler News Service 11:58
Здоровье
Врачи курской БСМП написали губернатору открытое письмо
Напомним, в понедельник в соцсетях появилось открытое письмо медиков БСМП к губернатору Курской области.
Kursk.com 14:02
Авто
Назвали самые продаваемые авто в России во время кризиса
На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru 16:01
Общество
Власти Югры ввели ограничения в трёх посёлках Сургутского района
Сургутский район, Югра, 19 мая 2020, 04:06 — REGNUM В Сургутском районе Югры введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.
REGNUM 21:06
Политика
На немецком телеканале советских солдат в ГДР назвали «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR опубликовал сюжет, посвященный взаимоотношениям между СССР и ГДР, в котором советский контингент назван оккупационным.
РИА Новости 22:08
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33