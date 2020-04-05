Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в воскресенье, 5 апреля.

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

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