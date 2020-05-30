Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. Перечень таких работ устанавливает правительство России. Максимальный размер штрафа составляет семь тысяч рублей.

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

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