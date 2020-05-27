Коронавирус
КоммерсантъРоспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Эти правила будут действовать до 1 января 2021 года.
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«Настоящие санитарно-эпидемиологические правила устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) на территории РФ», — говорится в документе.Известия06:00
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