с чего всё началось

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Эти правила будут действовать до 1 января 2021 года.

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Наука Препарат от малярии может помочь при раке мозга Ученые находятся в непрерывном изучении заболевания и заметили, что препарат «Люмефантрин» способен ингибировать генетическую часть, которая непосредственно влияет на прогрессирование рака и может контролировать устойчивость клеток к терапии.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Происшествия В Оренбуржье скончался седьмой пациент от коронавируса Еще 20 продолжают находиться в тяжелом состоянии, 142 - в среднетяжелом. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Общество В России у кошки выявили коронавирус Результаты теста на коронавирус показали положительный результат. Сейчас кошка находится на карантине по месту жительства владельца. 1,4K

Общество Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ: 3 июля — география, литература, информатика 6 и 7 июля — русский язык 10 июля — профильная математика 13 июля — история, физика 16 июля — обществознание, химия 20 июля — биология, иностранный язык (письменный) 22 и 23 июля — иностранный язык (устная часть) Помимо этого, изменится и регламент проведения выпускных экзаменов. 6

Общество МЧС снова предупреждает свердловчан о сильном ветре и дожде МЧС предупредило жителей Свердловской области о непогоде на 28 мая. Ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы и дождь. 1

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Финансы Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год. 472

Общество Черногория временно отказалась принимать российских туристов Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно не будет принимать путешественников из России из-за «более сложной эпидемиологической ситуации», заявил премьер-министр балканской страны Душко Маркович. 27

Авто На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений. 99

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 1,4K

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Авто Появились фото обновленного Lada Largus FL В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross. 25