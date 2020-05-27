Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ввело более жесткие ограничения для работы торговых точек в Чите из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщается на официальном портале региона.

Роспотребнадзор ужесточил ограничения для магазинов в Чите из-за коронавируса

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