Общество
ТАССРоспотребнадзор ужесточил ограничения для магазинов в Чите из-за коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ввело более жесткие ограничения для работы торговых точек в Чите из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщается на официальном портале региона.
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В Забайкалье могут вернуть ограничения из-за вспышки COVID-19
Московский Комсомолец Читавчера в 22:57
Главный санитарный врач Забайкалья объяснила причины новых ограничений на бизнес
Чита.Рувчера в 22:53
Магазины, ТЦ и сфера услуг в Чите не будут работать вечерами и в выходные из-за распространения коронавируса
Забайкальский рабочийвчера в 18:41
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Общество
Цифра заболевших в России оканчивалась на 99 четыре раза за 25 дней. Математик подсчитал, что вероятность такого совпадения 0,011%
В своем посте Овчинников написал, что за последние 25 дней (с 30 апреля до 24 мая включительно) официальное количество выявленных больных за сутки 4 раза заканчивалось на 99.
Дождь 25 мая в 14:58
Футбол
В воронежский «Факел» перешел защитник из «Шинника»
В поединке против «Факела» в середине октября Первушин отыграл на Центральном стадионе профсоюзов все 90 минут — в том матче «Шинник» победил со счетом 4:0. Напомним, ранее контракты с «Факелом» подписали защитник Николай Зайцев, полузащитники Никита Дроздов и Роман Акбашев, а также нападающие Андрей Разборов и Александр Подбельцев.
TV Губерния вчера в 14:31
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс вчера в 03:05
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StarHit.ru вчера в 04:00
Авто
Когда мало внедорожника: подборка очень крутых «проходимцев» за цену стандартного офроудера
У внедорожника есть место для квадрокоптера.
НГС вчера в 21:00
Политика
Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое
Автоматический призыв пользователей проверить факты появился под сообщением в Twitter президента США Дональда Трампа, где он заявил, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям.
РИА Новости вчера в 18:35
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В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
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Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19
У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, об этом предупредил Роспотребнадзор.
РИА Новости вчера в 23:41
Общество
В Киеве обыскали музей с картинами Порошенко
ТВ Центр вчера в 15:43
Политика
Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня
Военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других российских городах 24 июня, заявил президент страны Владимир Путин во вторник, 26 мая.
Известия вчера в 10:34
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Происшествия
Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья
Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 25 мая в 10:30
Футбол
«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком
Спорт-Экспресс 24 мая в 16:20
Здоровье
Инфекционку в Чите привели в полную готовность из-за роста по COVID-19
Краевую инфекционную больницу (ККИБ) в Чите привели в полную готовность из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Zabnews.ru вчера в 21:08
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 25 мая в 14:17
Политика
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:48
Гаджеты
Опубликованы «живые» фотографии Xiaomi Mi Band 5
Rusargument вчера в 10:10
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен
Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily вчера в 08:10
Армия и оружие
ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35
Известия вчера в 22:27
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Шоу-бизнес
Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой
VSE42.RU 25 мая в 02:08
Здоровье
Коротко о главном: рекордное число заболевших и продление режима самоизоляции в Свердловской области
Евгений Куйвашев объяснил резкий скачок числа заболевших COVID-19 в регионе: он снова обвинил жителей Свердловской области в несоблюдении режима самоизоляции.
Екатеринбург Онлайн 25 мая в 22:52
Шоу-бизнес
Шнуров показал угрозы от Пригожина
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
News.ru вчера в 07:47
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия вчера в 16:08
Экономика
Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев
Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
REGNUM вчера в 12:02