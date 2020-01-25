Здоровье

ПолитРоссияПолитРоссияРоспотребнадзор: больных новым коронавирусом в России не выявлено

«По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в РФ, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается», – говорится в сообщении Роспотребнадзора. Напомним, первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были выявлены в Китае в декабре 2019 года.
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Роспотребнадзор не обнаружил в России заболевших новым вирусом из Китая

РБК03:08

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