Общество

Вести.RuВести.RuРоспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе предприятий общепита

ТАСС04:52

Раскрыты правила работы кафе после карантина

Lenta.ru07:25

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кафе и ресторанов

Интерфакс08:46

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Вести.Ru05:32

Роспотребнадзор ужесточил требования к дистанции между столами в кафе

РБК07:45

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе

RT на русском04:39

Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общепита

РИА Новости04:22
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
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Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
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Общество

В Подмосковье могут открыть торговые центры

Торговые центры могут открыть в Московской области уже на следующем этапе смягчения ограничений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 08:50
Космос

Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась

Первая ступень ракеты отделилась от второй ступени, которая имеет собственный двигатель, и успешно приземлилась.
Комсомольская правда 30 мая в 15:34
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Происшествия

На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу

РИА Новости 06:19
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Общество

Минфин согласился засекретить закупки силовых ведомств и «Роскосмоса»

«Роскосмос» предлагал засекретить закупки в ракетно-космической отрасли из-за рисков утечки информации и для борьбы с санкциями.
РБК 08:17
Политика

Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля

Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 09:22
Происшествия

В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста

Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.
REGNUM 08:30
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
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Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
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Здоровье

Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками

Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы 03:31
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
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Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Здоровье

Реальные сроки проникновения коронавируса в Европу названы

Французские ученые обозначили реальные сроки появления коронавируса в Европе.
Что происходит вчера в 09:35
Политика

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
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Общество

Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Общество

Детский омбудсмен предложила реформировать систему органов опеки

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом России Владимиром Путиным завила о необходимости реформы органов опеки.
Коммерсантъ 08:03
Политика

Правительство разработало план по восстановлению экономики

Кабинет министров разработал более 500 мероприятий по разным направлениям, которые вошли в девять разделов.
MedikForum.ru вчера в 17:51
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Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
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Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек

Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы.
РИА Новости 06:06
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Общество

За отказ от вакцинации могут начать штрафовать

Министерство юстиции Российской Федерации предлагает штрафовать граждан за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Би-порт 30 мая в 07:55
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Происшествия

В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана

Дождь и ветер обрушился 1 июня на северную часть Белгорода и пригороды.
REGNUM 09:12
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Политика

Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Технологии

TSMC отложила пробное 3-нм производство до 2021 года — Samsung нагоняет конкурента

Аналогичным образом, Samsung тоже объявила о задержке массового производства по 3-нм процессу до 2022 года, но при этом прикладывает усилия, чтобы быстрее сдвинуться от 7-нм к более передовым нормам.
3DNews 07:00
Происшествия

Прокуратура просит для Игоря Качева два года колонии-поселения

Государственный обвинитель попросил признать Качева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе, сообщают сотрудники районного суда.
Четвертая Власть 09:25
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.
Известия 07:11
Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Авто

Kia объявила цены нового Kia XCeed для России

Российские дилеры марки сегодня начинают продажи нового купе-кроссовера Kia XCeed, который производят на калининградском предприятии «Автотор».
SpeedMe 08:01
Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
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