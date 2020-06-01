Общество
Вести.RuРоспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Общество
В Подмосковье могут открыть торговые центры
Торговые центры могут открыть в Московской области уже на следующем этапе смягчения ограничений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 08:50
Космос
Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась
Первая ступень ракеты отделилась от второй ступени, которая имеет собственный двигатель, и успешно приземлилась.
Комсомольская правда 30 мая в 15:34
Происшествия
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
РИА Новости 06:19
Общество
Минфин согласился засекретить закупки силовых ведомств и «Роскосмоса»
«Роскосмос» предлагал засекретить закупки в ракетно-космической отрасли из-за рисков утечки информации и для борьбы с санкциями.
РБК 08:17
Политика
Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля
Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 09:22
Происшествия
В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста
Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.
REGNUM 08:30
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Здоровье
Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками
Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы 03:31
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Здоровье
Реальные сроки проникновения коронавируса в Европу названы
Французские ученые обозначили реальные сроки появления коронавируса в Европе.
Что происходит вчера в 09:35
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Общество
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Общество
Детский омбудсмен предложила реформировать систему органов опеки
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом России Владимиром Путиным завила о необходимости реформы органов опеки.
Коммерсантъ 08:03
Политика
Правительство разработало план по восстановлению экономики
Кабинет министров разработал более 500 мероприятий по разным направлениям, которые вошли в девять разделов.
MedikForum.ru вчера в 17:51
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек
Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы.
РИА Новости 06:06
Общество
За отказ от вакцинации могут начать штрафовать
Министерство юстиции Российской Федерации предлагает штрафовать граждан за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Би-порт 30 мая в 07:55
Происшествия
В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана
Дождь и ветер обрушился 1 июня на северную часть Белгорода и пригороды.
REGNUM 09:12
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Технологии
TSMC отложила пробное 3-нм производство до 2021 года — Samsung нагоняет конкурента
Аналогичным образом, Samsung тоже объявила о задержке массового производства по 3-нм процессу до 2022 года, но при этом прикладывает усилия, чтобы быстрее сдвинуться от 7-нм к более передовым нормам.
3DNews 07:00
Происшествия
Прокуратура просит для Игоря Качева два года колонии-поселения
Государственный обвинитель попросил признать Качева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе, сообщают сотрудники районного суда.
Четвертая Власть 09:25
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.
Известия 07:11
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Авто
Kia объявила цены нового Kia XCeed для России
Российские дилеры марки сегодня начинают продажи нового купе-кроссовера Kia XCeed, который производят на калининградском предприятии «Автотор».
SpeedMe 08:01
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28