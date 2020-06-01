Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Происшествия Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских. 41

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 261

Шоу-бизнес Юмористка Елена Воробей заболела коронавирусом Юмористка Елена Воробей сообщила о том, что заразилась коронавирусом и тяжело переносит болезнь. 86

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 656

Космос Астрономы обнаружили утерянное «гравитационное кольцо» Эйнштейна Американские астрономы решили изучить архивы старых данных в крупнейшей обсерватории страны на Гавайских островах и старые рентгеновские снимки из обсерватории NASA Чандра, чтобы разгадать тайну светового ареола, который окружает затемненный квазал MG 1131 + 0456, впервые обнаруженный еще Альбертом Эйнштейном.

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. 488

Политика Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США рассмотреть возвращение к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. 12

Экономика Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек. 3

Футбол ЦСКА приступил к тренировкам на своей базе Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. 2

Авто Власти с 1 июня расширили программы льготного автокредитования Льготное автокредитование представлено с 2018 года программами "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить субсидирование ставки при покупке автомобиля в кредит. 9

Здоровье В Белоруссии коронавирусом заразились 3600 детей Коронавирусной инфекцией заразились 3600 белорусских детей, заявила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения страны Татьяна Бурдь, 1 июня сообщает Национальный пресс-центр республики.

Армия и оружие Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island». 11

Экономика В Ливане призвали МВФ не выдавать кредит правительству Бейрут, 1 июня 2020, 15:09 — REGNUM Оппозиционные деятели Ливана направили письмо руководству Международного валютного фонда (МВФ) с требованием не предоставлять стране финансирования.

Общество Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов. 2

Политика Трамп призвал посадить протестующих на десять лет Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов стать более жесткими по отношению к участникам акций протестов против полицейского насилия. 1

Общество В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. 67

Политика Путин отправил в отставку четырех генералов Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков. 12

Футбол Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой Малафеев отметил, что тренировавший ранее "Зенит" Роберто Манчини не видел Дзюбу в команде. Малафееву нужно было найти Артёму новый клуб.

Общество МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров «Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства. 3

Политика За пересмотр закона об украинизации выступил спикер Верховной Рады В ходе брифинга от спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова поступило предложение о пересмотре закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного». 5