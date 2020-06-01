Общество

Вести.RuВести.RuРоспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать412

Подробнее о событии

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе предприятий общепита

ТАСС04:52

Роспотребнадзор ужесточил требования к дистанции между столами в кафе

РБК07:45

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кафе и ресторанов

Интерфакс08:46

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Вести.Ru05:32

Роспотребнадзор обновил список рекомендаций для кафе и ресторанов

Газета.Ru09:18

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе

RT на русском04:39

Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общепита

РИА Новости04:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Происшествия

Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе

Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских.
Lenta.ru 17:14
41
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
261
Шоу-бизнес

Юмористка Елена Воробей заболела коронавирусом

Юмористка Елена Воробей сообщила о том, что заразилась коронавирусом и тяжело переносит болезнь.
Газета.Ru 06:09
86
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
656
Космос

Астрономы обнаружили утерянное «гравитационное кольцо» Эйнштейна

Американские астрономы решили изучить архивы старых данных в крупнейшей обсерватории страны на Гавайских островах и старые рентгеновские снимки из обсерватории NASA Чандра, чтобы разгадать тайну светового ареола, который окружает затемненный квазал MG 1131 + 0456, впервые обнаруженный еще Альбертом Эйнштейном.
Актуальные Новости 10:04
Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
488
Авто

Назвали российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Автосалоны KIA сегодня начинают продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed российского производства.
32CARS.ru 08:53
52
Политика

Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США рассмотреть возвращение к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Газета.Ru 16:51
12
Экономика

Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России

В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
РБК 06:12
3
Футбол

ЦСКА приступил к тренировкам на своей базе

Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
RT на русском 11:53
2
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
502
Экономика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Известия 30 мая в 11:16
90
Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

РИА Новости 09:27
426
Авто

Власти с 1 июня расширили программы льготного автокредитования

Льготное автокредитование представлено с 2018 года программами "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить субсидирование ставки при покупке автомобиля в кредит.
Вести.Ru 03:47
9
Здоровье

В Белоруссии коронавирусом заразились 3600 детей

Коронавирусной инфекцией заразились 3600 белорусских детей, заявила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения страны Татьяна Бурдь, 1 июня сообщает Национальный пресс-центр республики.
ИА Красная Весна 17:48
Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
11
Экономика

В Ливане призвали МВФ не выдавать кредит правительству

Бейрут, 1 июня 2020, 15:09 — REGNUM Оппозиционные деятели Ливана направили письмо руководству Международного валютного фонда (МВФ) с требованием не предоставлять стране финансирования.
REGNUM 08:09
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru вчера в 18:39
105
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38
2
Политика

Трамп призвал посадить протестующих на десять лет

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов стать более жесткими по отношению к участникам акций протестов против полицейского насилия.
Lenta.ru 16:56
1
Общество

В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС 16:18
67
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Политика

Путин отправил в отставку четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
Первое антикоррупционное СМИ 10:36
12
Футбол

Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой

Малафеев отметил, что тренировавший ранее "Зенит" Роберто Манчини не видел Дзюбу в команде. Малафееву нужно было найти Артёму новый клуб.
Sport.ru 08:58
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
3
Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
106
Армия и оружие

Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Ряд СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить индийские танки Т-90, которые якобы были стянуты в район Ладакха.
Военное дело 05:25
98
Политика

За пересмотр закона об украинизации выступил спикер Верховной Рады

В ходе брифинга от спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова поступило предложение о пересмотре закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного».
Цензуры.Нет 11:00
5
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
6K
Происшествия

Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США

По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета 06:59
249
Как работают Яндекс.Новости?
Главное