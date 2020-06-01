Общество

Вести.RuВести.RuРоспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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Роспотребнадзор ужесточил требования к дистанции между столами в кафе

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Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе

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