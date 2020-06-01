Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Финансы В США перестали верить в доллар Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC. 18

Происшествия В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook. 2

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 651

Наука Быстродействующий инсулин создали на основе яда морских улиток Быстродействующий и безопасный для человека аналог инсулина создали на основе яда морских улиток-конусов, сообщает 1 июня журнал Nature Structural & Molecular Biology.

Экономика Минстрой хочет увеличить норматив стоимости жилья на 6% На федеральном портале проектов нормативных актов опубликован проект приказа Министерства строительства РФ, которым предлагается увеличить норматив средней рыночной стоимости квадратного метра сильна на 6% во втором полугодии текущего года.

Общество В Вашингтоне вводится комендантский час Сам Дональд Трамп был вынужден ненадолго укрыться в подземном бункере Белого дома. 435

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,7K

Общество Около 15 млн российских семей получили выплаты на детей от 3 до 16 лет Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей получили родители 15 миллионов детей от 3 до 16 лет, сообщила пресс-служба министерства труда.

Наука Обнаружена крупнейшая вулканическая зона на Земле Геологи обнаружили под Новой Зеландией следы гигантского магматического пузыря, названного суперплюмом, который в прошлом приводил к самой большой вулканической активности на Земле. 8

Наука Животные массово мигрируют на север из-за глобального потепления Как сообщили французские ученые из Университетов Тулузы и Пикардии, животные массово мигрируют на север, и происходит это из-за глобального потепления.

Космос Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. 184

Общество Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства. 224