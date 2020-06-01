Общество
Вести.RuРоспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить451
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Политика
1 июля в России объявят выходным днем
День голосования за поправки в Конституцию России объявят выходным.
СургутИнформТВ 10:31
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Фигурное катание
Трусова рассказала о планах на прыжки
Газета.Ru 14:03
Финансы
В США перестали верить в доллар
Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
Lenta.ru 11:53
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика
Лукашенко пообещал, что майданов в Белоруссии не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основой основ государственную безопасность.
News.ru 05:26
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
Коммерсантъ 11:31
Происшествия
В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро
Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Наука
Быстродействующий инсулин создали на основе яда морских улиток
Быстродействующий и безопасный для человека аналог инсулина создали на основе яда морских улиток-конусов, сообщает 1 июня журнал Nature Structural & Molecular Biology.
ИА Красная Весна 13:06
Экономика
Минстрой хочет увеличить норматив стоимости жилья на 6%
На федеральном портале проектов нормативных актов опубликован проект приказа Министерства строительства РФ, которым предлагается увеличить норматив средней рыночной стоимости квадратного метра сильна на 6% во втором полугодии текущего года.
SM News 11:26
Общество
В Вашингтоне вводится комендантский час
Сам Дональд Трамп был вынужден ненадолго укрыться в подземном бункере Белого дома.
Эхо Москвы 11:31
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Общество
Около 15 млн российских семей получили выплаты на детей от 3 до 16 лет
Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей получили родители 15 миллионов детей от 3 до 16 лет, сообщила пресс-служба министерства труда.
iReactor 13:58
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
Новые автомобили 11:14
Наука
Обнаружена крупнейшая вулканическая зона на Земле
Геологи обнаружили под Новой Зеландией следы гигантского магматического пузыря, названного суперплюмом, который в прошлом приводил к самой большой вулканической активности на Земле.
Профиль 01:48
Наука
Животные массово мигрируют на север из-за глобального потепления
Как сообщили французские ученые из Университетов Тулузы и Пикардии, животные массово мигрируют на север, и происходит это из-за глобального потепления.
ВладТайм 13:26
Здоровье
Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом
В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
Шоу-бизнес
Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото
На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
Общество
Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора
Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
REGNUM 13:58
Здоровье
54 случая заражения коронавирусом выявили в Оренбуржье за сутки
На 1 июня в Оренбургской области зарегистрированы 1 979 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 54 выявили за последние сутки.
1743.ru 07:02