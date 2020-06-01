Общество
Вести.RuРоспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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Политика
Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков
Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ вчера в 06:39
Общество
В Италии предложили карать за отрицание коронавируса
Президент итальянской области Венето Лука Дзайя заявил, что за отказ признавать существование коронавируса нужно наказывать так же, как за отрицание Холокоста.
Взгляд.ру 12:51
Шоу-бизнес
Шнуров написал матерный стих про попросивших помощи звезд
URA.Ru вчера в 06:24
Происшествия
Железнодорожный мост обрушился под Мурманском
Железнодорожный аварийный мост под Мурманском, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций, обрушился.
RT на русском 08:50
Политика
Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:04
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
В Москве с 6 июня для прихожан откроются храмы города, сообщается в Telegram-канале рабочей группы по борьбе с коронавирусом при патриархе Кирилле.
Коммерсантъ 11:31
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
Происшествия
7-летнюю девочку с обмороженными ногами нашли в Брянске
Деснянская правда 12:43
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Происшествия
В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу
Российская газета 14:26
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня вчера в 04:44
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности России к беспорядкам в Соединенных Штатах не имеют под собой оснований, а также представляют из себя грязные методы и манипуляцию информацией.
Военное дело 05:53
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Футбол
Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня перенесенными матчами
Текущий чемпионат Италии по футболу будет возобновлен 20 июня матчами, перенесенными с февраля и марта, 27-й тур пройдет 22-24 июня, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 14:10
Шоу-бизнес
Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом
Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов устроился работать таксистом из-за нехватки денежных средств.
Peterburg2.ru вчера в 09:52
Футбол
Погба о гибели афроамериканца в США: подобное больше нельзя терпеть
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, что вызвало серию протестов и беспорядков в США.
RT на русском 14:21
Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5, которая должна была пройти в четверг, 4 июня.
Игромания.ру 14:40
Футбол
Жиру: «Очень необычно то, что мы работаем в группах по пять человек»
Форвард «Челси» Оливье Жиру поделился впечатлениями от возобновления тренировок.
Евро-футбол.ру 15:35
Общество
В Испании впервые не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса
В Испании за последние 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.
Российская газета 14:47
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru 07:20