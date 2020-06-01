Общество

Вести.RuВести.RuРоспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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Роспотребнадзор ужесточил требования к дистанции между столами в кафе

РБК07:45

Раскрыты правила работы кафе после карантина

Lenta.ru07:25

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе

RT на русском04:39

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Вести.Ru05:32

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе предприятий общепита

ТАСС04:52

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кафе и ресторанов

Интерфакс08:46

Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общепита

РИА Новости04:22
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Роспотребнадзор объяснил, кого коснутся штрафы за отказ от прививок

Штрафы за отказ от прививок коснутся только тех, кому вакцинация необходима в силу профессиональной деятельности, 30 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
ИА Красная Весна 30 мая в 07:55
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Стала известна судьба выпавшей из окна подполковника МВД

Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД.
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Политика

Попова оценила риски при отмене карантинных мер в регионах

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РБК 11:01
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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Политика

Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко

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Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
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Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Общество

McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
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Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

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Неделя голосования по Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.
Взгляд.ру 10:14
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Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
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Армия и оружие

Пропавшего на границе с Крымом военнослужащего разыскивают на Украине

Поиски пропавшего на границе с Крымом украинского военнослужащего пока не увенчались успехом, сообщило командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на официальной странице в социальной сети.
Народные новости 04:47
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Политика

Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД

РИА Новости 11:04
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Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
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Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
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Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM 03:02
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Общество

За сутки в Тульской области выявили еще 104 случая коронавируса

За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса вчера в 03:39
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
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Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
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Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта отметила день рождения без матери

Дочь Джоли и Питта отметила день рождения без матери Дочь Джоли и Питта Шайло отметила день рождения.
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Общество

Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

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Программы льготного автокредитования стали доступнее в РФ

С 1 июня 2020 года в России начала действовать расширенная программа льготного автокредитования.
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В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

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Сбербанк предложил миллион за информацию о нападении на инкассаторов

В сообщение сказано, что — «Сибирский банк ПАО „Сбербанк“ объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка».
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Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
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В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung

Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
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