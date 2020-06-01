Общество
Вести.RuРоспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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Политика
Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7
Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право».
REGNUM 16:48
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Общество
Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня
Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Общество
В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Единоборства
Бёрнс победил Вудли в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе
Гилберт Бёрнс одержал победу над Тайроном Вудли в главном поединке турнира UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе. Бой продлился все пять раундов.
RT на русском вчера в 00:31
Общество
Трамп, коронавирус и обратный расизм: погромы в США привели к холиварам в России
Dp.ru поговорил с экспертами по поводу настоящих причин протестов в США и узнал, как эти события связаны с коронавирусом.
DP.RU 11:10
Шоу-бизнес
Скандал: Кайли Дженнер обвинила собственную мать в финансовом крахе
Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что знаменитая Кайли Дженнер была исключена из списка миллиардеров журнала Forbes.
SM News 08:10
Общество
ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам в Конституцию
Предлагается выдавать бюллетени без внесения паспортных данных избирателя в список участников голосования, участнику будет достаточно расписаться.
RuNews24.ru 08:51
Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час
Власти приняли решение ввести комендантский час в Нью-Йорке, в котором проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, говорится в сообщении пресс-службы губернатора штата Нью-Йорк.
РИА Новости 16:21
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Benz G500 4×4²
Новая версия Mercedes-Benz G500 4x4², кроме все прочего, обзаведётся расширенными колёсными арками, козырьком над лобовым стеклом со встроенной светотехникой и защитными перекладинами под задним бампером.
Тарантас Ньюс вчера в 11:34
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Футбол
«Лейпциг» забил 4 гола «Кельну» и вышел на третье место в бундеслиге
«Лейпциг» победил «Кельн» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 4:2. Команда Юлиана Нагельсманна поднялась на третье место в таблице бундеслиги.
Спорт-Экспресс 16:27
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Недвижимость
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
РБК 01:00
Экономика
Детские выплаты и открытие санаториев: что изменится с 1 июня
Семьям с детьми начнут выплачивать пособия, откроются санатории, подорожают услуги ЖКХ, приставы смогут получить сведения обо всех счетах должников, а банковский роуминг отменят.
РИА Новости 01:00
Общество
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:31
Здоровье
После коронавируса есть риск навсегда лишиться обоняния и вкуса
Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, могут потерять способность ощущать вкус и запах навсегда.
URA.Ru 15:48
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
Коммерсантъ 11:31
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Экономика
Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары
Круз заявил в мае, что новые санкции затронут любое судно и любого судовладельца, которые попытаются достроить Nord Stream 2.
РБК 13:13
Здоровье
РПЦ поддержала инициативу детского омбудсмена о сокращении абортов
Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ряд мер о профилактике абортов.
Neva.Today 16:03
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна 08:36
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
FightTime.ru вчера в 21:10
Политика
В МИД России выразили демарш послу Чехии
Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога.
RT на русском 09:11