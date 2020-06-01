Общество

Вести.RuВести.RuРоспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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Роспотребнадзор ужесточил требования к дистанции между столами в кафе

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Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Вести.Ru05:32

Роспотребнадзор разработал рекомендации для кафе и ресторанов

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Откроются сразу все: Роспотребнадзор изменил рекомендации для кафе и ресторанов

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Столики в кафе и ресторанах разместят на расстоянии в 1,5 метра друг от друга

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