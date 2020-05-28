с чего всё началось

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 28 мая.

Происшествия Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. 310

Гаджеты IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц. 117

Политика Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений. 272

Общество Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта. 32

Общество Песков объяснил нежелание россиян верить в коронавирус Сегодня, 28 мая, недавно вылечившийся от COVID-19 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание россиян верить в опасность коронавируса можно объяснить неделанием оглянуться вокруг себя и быть более внимательными к информации. 674

Общество Власти Москвы рассказали об организации прогулок с 1 июня Прогулки москвичей с 1 июня будут организованы по месту их регистрации и проживания по шести группам, распорядок прогулок по времени и дням недели будет опубликован на портале мэра и правительства Москвы 29 мая.

Общество Москвичам рассказали о необходимых для поездки в магазин пропусках Москвичам для поездки в непродовольственные магазины с 1 июня необходимо получить пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю. 844

Авто BMW официально представила обновленный BMW 6-Series GT Производство нового BMW 6 серии GT стартует на заводе BMW Dingolfing в июле. Рекомендованная розничная цена в России — от 4290000 рублей. 61

Технологии Xiaomi начала тестировать сеть 6G Китайский технологический гигант Xiaomi начал предварительное тестирование сети шестого поколения. 35

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 89

Технологии Microsoft выпустила масштабное обновление Windows В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana. 331

Шоу-бизнес «Крутая Лиза»: Галкин показал «полет» дочери на гироскутере Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его дочка Лиза катается во дворе дома на гироскутере.

Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. 810

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 212

Происшествия Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь". 40

Происшествия В Екатеринбурге нашли пропавшего с детской площадки 5-летнего мальчика Поискам пятилетнего мальчика в Екатеринбурге дан отбой: маленького беглеца нашли - он в порядке.

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 983

Кино Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома. 5