Общество
ИзвестияРоспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 28 мая.
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В соответствии с документом, размещенным на сайте Роспотребнадзора, в кинотеатрах должно быть обеспечено соблюдение зрителями и сотрудниками социальной дистанции.РБК04:39
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Места для поцелуев отменяются: как будут работать кинотеатры, когда им разрешат открыться
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