с чего всё началось

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 28 мая.

Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.

Политика Песков не исключил приглашение на парад Победы не только лидеров СНГ "С каждой отдельной страной будет прорабатываться [вопрос о приглашении лидера на парад Победы]", - сказал представитель Кремля, отметив, что пока что возобновляются приглашения на эти торжества главам государств СНГ. 10

Авто Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира Группа Renault, Nissan и Mitsubishi раскрыла суть новой схемы работы «эталон-аналог», которая поможет входящим в альянс брендам выжить в кризис. 25

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 914

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли наладили отношения ради детей Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались далеко не в лучших отношениях. Долгое время они судились по вопросу опеки над детьми.

Кино Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо Компания Apple профинансирует новый фильм режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Общество Песков назвал коронавирус «реальной штукой» Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемию, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Здоровье Правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека обнародовала санитарно-эпидемиологические меры профилактики, призванные остановить дальнейшее распространение коронавируса. 669

Политика Песков оценил ситуацию с безработицей в регионах Журналисты напомнили, что ранее президент РФ Владимир Путин назвал список регионов, где наблюдаются наибольшие проблемы с безработицей. 3

Технологии Microsoft выпустила масштабное обновление Windows В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.

Политика Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт. 130

Общество Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей. 2,8K

Авто Полезные девайсы для автомобиля с AliExpress Эксперты издания «За рулем» рассказали о мало кому известных, но действительно полезных автомобильных гаджетах, которые можно купить на самой популярной в мире торговой онлайн-площадке «АлиЭксперсс».

Здоровье На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506. 931

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Авто Бренд Datsun уходит с российского рынка Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews. 122

Политика В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора В Кремле прокомментировали информацию о взятке, которую якобы вымогал у польского производителя молочной продукции глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. 1

Происшествия Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. 62

Происшествия Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости. 21

Экономика Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году. 12

Здоровье Карантин снят в поселке Тумботино Нижегородской области Карантин отменен в рабочем поселке Тумботино Нижегородской области с 28 мая, соответствующее постановление подписан губернатор Глеб Никитин.

Политика Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.