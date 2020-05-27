Общество
Московский КомсомолецРоспотребнадзор выработал рекомендации по организации детского отдыха
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации для работы организаций отдыха и оздоровления детей. Открыть детские лагеря можно будет только на третьем этапе снятия ограничений. Решение об этом будет принимать региональный оперативный штаб.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Политика
Украинский посол пожаловался на «удар в лицо» от Германии
Украинский посол в Германии Андрей Мельник возмутился из-за призывов немецких политиков снять санкции с России, назвав инициативу «ударом в лицо украинцам».
Известия 00:07
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ 21:53
Политика
Конгресс США принял проект закона о санкциях против Китая
Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект закона, позволяющего вводить санкции против Китая за политику Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Взгляд.ру 21:30
Футбол
«Интер» не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне»
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио сообщил, что клуб не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне».
Спорт-Экспресс 22:45
Футбол
В «Брешии» подтвердили уход Балотелли по окончании сезона
Президент "Брешии" Массимо Челлино подтвердил, что по окончании текущего сезона форвард команды Марио Балотелли сменит клуб.
Газета.Ru 22:33
Авто
В России появились мощные кроссоверы Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63
Российские дилеры Mercedes-Benz начали принимать заказы на самые мощные AMG-версии вседорожников с индексом «63»: GLE 63S, GLE 63S Coupe и GLS 63.
110km.ru вчера в 17:01
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Политика
Песков заявил, что 24 июня скорее всего сделают выходным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что скорее всего 24 июня будет объявлен выходным днем из-за проведения парада Победы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:27
Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 20:42
Общество
В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в ночное время
«Собственник жилого или нежилого помещения обязан соблюдать тишину в ночное время, придерживаться требований противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других требований», – говорится в законопроекте, который опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
RuNews24.ru 12:14
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
Киберспорт
Из Metro Exodus убрали антипиратскую защиту Denuvo
Поддержка антипиратской защиты прекращена на всех сервисах, где есть игра, — в Steam, Epic Games Store и Xbox Game Pass.
CyberSport.ru 09:45
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Автоспорт
Хайдфельд: Шумахер заменит Джовинацци в Alfa Romeo в 2020-м
В 2020 году Мик Шумахер продолжит выступать в Формуле 2. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера проведет свой второй сезон за команду Prema.
Motorsport.com Россия 08:25
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
Экономика
Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС 15:04
Шоу-бизнес
Ани Лорак лишила бывшего мужа бизнеса в России
В свое время, Каролина была так влюблена и так доверяла супругу, что отписала ему 50% в российской компании Ани Лорак Продакшн, через которую проходили все платежи от её выступлений и гастролей в России.
Paparazzi.ru 06:59
Общество
У главы Удмуртии выявили коронавирус
У главы Удмуртии Александра Бречалова выявили коронавирус. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.
Российская газета 11:14
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
Восемь минут и задержанный, и прохожие умоляли не душить его. Полицейский остановился только когда Джордж Флойд потерял сознание.
Вести.Ru 14:38
Политика
Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов
Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель.
РБК вчера в 13:22
Космос
Россия планирует эксперимент с перепелиными яйцами на МКС в 2021 году
На следующий 2021 год на Международную космическую станцию (МКС) намечено доставить инкубатор с перепелиными яйцами для исследования эмбрионов.
Известия 24 мая в 22:23
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
Шоу-бизнес
Самбурская рассказала о трудностях с мужчинами
RuNews24.ru 04:28
Общество
В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56