Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоспотребнадзор выработал рекомендации по организации детского отдыха

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации для работы организаций отдыха и оздоровления детей. Открыть детские лагеря можно будет только на третьем этапе снятия ограничений. Решение об этом будет принимать региональный оперативный штаб.
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Смена без караула

Российская газета19:16

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе лагерей для детей

Газета.Ru12:27

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей

Коммерсантъ13:06

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе детских лагерей

RT на русском12:39

В Роспотребнадзоре рассказали о сроках открытия детских лагерей

Известия12:29

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха

ТАСС13:58

Роспотребнадзор призвал доставлять детей в лагеря по «зеленым коридорам»

РИА Новости12:55
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Политика

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Украинский посол в Германии Андрей Мельник возмутился из-за призывов немецких политиков снять санкции с России, назвав инициативу «ударом в лицо украинцам».
Известия 00:07
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ 21:53
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Политика

Конгресс США принял проект закона о санкциях против Китая

Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект закона, позволяющего вводить санкции против Китая за политику Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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«Интер» не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио сообщил, что клуб не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне».
Спорт-Экспресс 22:45
Футбол

В «Брешии» подтвердили уход Балотелли по окончании сезона

Президент "Брешии" Массимо Челлино подтвердил, что по окончании текущего сезона форвард команды Марио Балотелли сменит клуб.
Газета.Ru 22:33
Авто

В России появились мощные кроссоверы Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63

Российские дилеры Mercedes-Benz начали принимать заказы на самые мощные AMG-версии вседорожников с индексом «63»: GLE 63S, GLE 63S Coupe и GLS 63.
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Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
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Политика

Песков заявил, что 24 июня скорее всего сделают выходным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что скорее всего 24 июня будет объявлен выходным днем из-за проведения парада Победы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:27
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Энергетика

Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей

Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 20:42
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в ночное время

«Собственник жилого или нежилого помещения обязан соблюдать тишину в ночное время, придерживаться требований противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других требований», – говорится в законопроекте, который опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
RuNews24.ru 12:14
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
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Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
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Общество

В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
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Здоровье

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
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Киберспорт

Из Metro Exodus убрали антипиратскую защиту Denuvo

Поддержка антипиратской защиты прекращена на всех сервисах, где есть игра, — в Steam, Epic Games Store и Xbox Game Pass.
CyberSport.ru 09:45
Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
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Автоспорт

Хайдфельд: Шумахер заменит Джовинацци в Alfa Romeo в 2020-м

В 2020 году Мик Шумахер продолжит выступать в Формуле 2. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера проведет свой второй сезон за команду Prema.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
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Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем

Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
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Экономика

Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС 15:04
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Шоу-бизнес

Ани Лорак лишила бывшего мужа бизнеса в России

В свое время, Каролина была так влюблена и так доверяла супругу, что отписала ему 50% в российской компании Ани Лорак Продакшн, через которую проходили все платежи от её выступлений и гастролей в России.
Paparazzi.ru 06:59
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Общество

У главы Удмуртии выявили коронавирус

У главы Удмуртии Александра Бречалова выявили коронавирус. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.
Российская газета 11:14
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Происшествия

Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

Восемь минут и задержанный, и прохожие умоляли не душить его. Полицейский остановился только когда Джордж Флойд потерял сознание.
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Политика

Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов

Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель.
РБК вчера в 13:22
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Космос

Россия планирует эксперимент с перепелиными яйцами на МКС в 2021 году

На следующий 2021 год на Международную космическую станцию (МКС) намечено доставить инкубатор с перепелиными яйцами для исследования эмбрионов.
Известия 24 мая в 22:23
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Политика

Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
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Шоу-бизнес

Самбурская рассказала о трудностях с мужчинами

RuNews24.ru 04:28
Общество

В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами

Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
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