Общество
ФедералПрессРоспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний
Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы. В ведомстве считают, что эти меры не дают никаких гарантий пассажирам.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег. По мнению ведомства, в этом документе не учитываются гарантии для пассажиров.РБК11:39
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