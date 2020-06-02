Общество

ФедералПрессФедералПрессРоспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы. В ведомстве считают, что эти меры не дают никаких гарантий пассажирам.
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Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег. По мнению ведомства, в этом документе не учитываются гарантии для пассажиров.
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Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

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