Общество

ТАССТАССРоспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус

Всего Роспотребнадзор с 31 декабря обследовал более 1 млн 300 тыс. человек для избежания распространения коронавируса в России.
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Анна Попова
Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован. В каждом случае была установлена этиология инфекционного заболевания.
— Анна Попова, российский политикLenta.ru 04:18

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