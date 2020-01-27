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ТАССРоспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус
Всего Роспотребнадзор с 31 декабря обследовал более 1 млн 300 тыс. человек для избежания распространения коронавируса в России.
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Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован. В каждом случае была установлена этиология инфекционного заболевания.
— Анна Попова, российский политикLenta.ru 04:18
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В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
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Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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В соцсети пользователи пишут, что священник умер, отслужив Божественную Литургию. Протоиерей скончался во дворе храма прп.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Политика
Бурлаков заявил, что парламент РФ не должен заслушивать иностранцев
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Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
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Авто
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Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
Шоу-бизнес
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Общество
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Шоу-бизнес
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Происшествия
Появилось видео крушения вертолета, в котором находился Коби Брайант
В вертолете, который принадлежал баскетболисту, еще находились четверо человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта.
Шоу-бизнес
Боярский назвал придурью желание рожать в старости
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай из-за коронавируса
Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за эпидемии коронавируса отменяет некоторые рейсы в Китай.