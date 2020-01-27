Общество
РБКРоспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус
Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. На данный момент от пневмонии, вызванной коронавирусом, погибли 80 человек, еще около 2,7 тыс. человек заразились.
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с чего всё началось
Всего Роспотребнадзор с 31 декабря обследовал более 1 млн 300 тыс. для избежания распространения коронавируса в России.ТАСС04:06
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Происшествия
Новости за ночь: С Коби Брайантом погибли дочь и еще семь человек
Политика
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Происшествия
Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец
Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Здоровье
Врачи составили список вредных продуктов для людей с диабетом
Диабетикам не стоит употреблять жирное мясо, так как оно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Общество
Эксперт усомнился, что Китай мог опередить Россию по продажам оружия
Ранее SIPRI опубликовал новую статистику производства и экспорта вооружений, в которой США по-прежнему занимают первое место в мире, а Китай сместил Россию со второй строчки.
Экономика
РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всей России
Чиновник уверен, что проект поможет России в будущем. Проект программы реновации жилья необходимо расширить на крупные российские города.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Шоу-бизнес
«Опасна я»: Алла Пугачева показала поклонникам яркое фото
Российская певица Алла Пугачева показала поклонникам яркое фото. Оно опубликовано в личном аккаунте звезды в Instagram.
Наука
Подвергли сомнению происхождение китайского коронавируса от змей
Специалисты подвергли критике информацию о происхождения китайского коронавируса от змей.
Шоу-бизнес
Виктория Макарская пожалела об увеличении губ
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Происшествия
В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
Общество
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
Шоу-бизнес
Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике
По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Политика
Поправки в Конституцию вносят в бюллетени
25 января один из Telegram-каналов сообщил об утечке информации с закрытого заседания в ЦИКе, на котором обсуждалось предстоящее голосование по поправкам к Конституции.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Политика
В Раде допустили увольнение Авакова из-за развала дела Шеремета
Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский допустил увольнение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в случае развала уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Экономика
Йод в России за год подорожал в полтора раза
Йод подорожал в российских аптеках в течение 2019 года в 1,5 раза: в декабре 2018 года он в среднем стоил 23,01 рубля за упаковку, а в декабре 2019 года - уже 35,56 рубля, сообщили РИА Новости в аналитической компании DSM Group.
Происшествия
С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт
В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Общество
Штрафовать за скручивание пробега в России не получится
Ввести ответственность за скручивание пробега на автомобиле по получится, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Энергетика
Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
Политика
Пушков объяснил американцам, зачем Украина нужна США
Пушков отметил, что у американских интернет-пользователей из-за его сообщения в Twitter завязалась бурная дискуссия на тему того, «нужна ли США Украина и найдет ли ее большинство американцев на карте».
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.