Общество

РБКРБКРоспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус

Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. На данный момент от пневмонии, вызванной коронавирусом, погибли 80 человек, еще около 2,7 тыс. человек заразились.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось

Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус

Всего Роспотребнадзор с 31 декабря обследовал более 1 млн 300 тыс. для избежания распространения коронавируса в России.
ТАСС04:06

Подробнее о событии

Выявлены десятки россиян с подозрением на коронавирус

URA.Ru04:08

В России проверили более ста человек с подозрением на коронавирус

Lenta.ru04:18

В России госпитализировали больше 100 человек с подозрением на коронавирус

Комсомольская правда04:08

Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус

РБК04:39

Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус

ТАСС04:06

А.Попова: Более 100 человек с подозрением на коронавирус выявлены в РФ, ни у кого диагноз не подтвердился

Агентство Москва03:59

Более 100 россян подозревали на коронавирус, но диагноз не оправдался

Телеканал 360°03:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Происшествия

Новости за ночь: С Коби Брайантом погибли дочь и еще семь человек

Национальная служба новостей вчера в 23:48
Политика

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Происшествия

Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.
Известия 04:56
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Здоровье

Врачи составили список вредных продуктов для людей с диабетом

Диабетикам не стоит употреблять жирное мясо, так как оно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
МТВ онлайн 25 января в 04:28
Общество

Эксперт усомнился, что Китай мог опередить Россию по продажам оружия

Ранее SIPRI опубликовал новую статистику производства и экспорта вооружений, в которой США по-прежнему занимают первое место в мире, а Китай сместил Россию со второй строчки.
РИА Новости 04:58
Экономика

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
RT на русском 02:20
Происшествия

Пассажирский самолет разбился в Афганистане

ТАСС 04:55
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всей России

Чиновник уверен, что проект поможет России в будущем. Проект программы реновации жилья необходимо расширить на крупные российские города.
Деловое.ТВ 25 января в 09:58
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Здоровье

30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко

Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
REGNUM 03:49
Шоу-бизнес

«Опасна я»: Алла Пугачева показала поклонникам яркое фото

Российская певица Алла Пугачева показала поклонникам яркое фото. Оно опубликовано в личном аккаунте звезды в Instagram.
Вечерняя Москва 04:43
Наука

Подвергли сомнению происхождение китайского коронавируса от змей

Специалисты подвергли критике информацию о происхождения китайского коронавируса от змей.
ToDay News Ufa 24 января в 13:51
Шоу-бизнес

Виктория Макарская пожалела об увеличении губ

Privet-Rostov.ru 04:10
Общество

Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
РИА Новости 04:47
Происшествия

В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов

Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
РИА Новости 02:46
Происшествия

В Иране пассажирский самолет выкатился на улицу

РБК 02:32
Общество

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
REGNUM 03:38
Шоу-бизнес

Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике

По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Газета.Ru 04:29
Политика

Поправки в Конституцию вносят в бюллетени

25 января один из Telegram-каналов сообщил об утечке информации с закрытого заседания в ЦИКе, на котором обсуждалось предстоящее голосование по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 23 января в 18:13
Политика

В Раде допустили увольнение Авакова из-за развала дела Шеремета

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский допустил увольнение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в случае развала уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Lenta.ru 03:41
Экономика

Йод в России за год подорожал в полтора раза

Йод подорожал в российских аптеках в течение 2019 года в 1,5 раза: в декабре 2018 года он в среднем стоил 23,01 рубля за упаковку, а в декабре 2019 года - уже 35,56 рубля, сообщили РИА Новости в аналитической компании DSM Group.
РИА Новости 04:19
Происшествия

С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт

В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
RT на русском 02:46
Музыка

В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество

Штрафовать за скручивание пробега в России не получится

Ввести ответственность за скручивание пробега на автомобиле по получится, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
REGNUM 04:57
Происшествия

Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
REGNUM 02:25
Энергетика

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
ТАСС 01:11
Политика

Пушков объяснил американцам, зачем Украина нужна США

Пушков отметил, что у американских интернет-пользователей из-за его сообщения в Twitter завязалась бурная дискуссия на тему того, «нужна ли США Украина и найдет ли ее большинство американцев на карте».
Взгляд.ру 03:48
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском 25 января в 17:30
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное