Всего Роспотребнадзор с 31 декабря обследовал более 1 млн 300 тыс. для избежания распространения коронавируса в России.

с чего всё началось

Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. На данный момент от пневмонии, вызванной коронавирусом, погибли 80 человек, еще около 2,7 тыс. человек заразились.

Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус

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