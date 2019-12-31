Общество
ФАНРоспотребнадзор выявил около 7 тысяч партий аналогов снюса
Роспотребнадзор выявил в России около семи тысяч партий запрещенной никотиносодержащей продукции, говорится в сообщении ведомства. С целью усиления контроля и изъятия некурительной никотиносодержащей продукции из оборота сотрудники Роспотребнадзора провели около 28 тыс. проверок.
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с чего всё началось
В России было обнаружено около 7 тыс. партий запрещенной никотинсодержащей продукции, более 200 материалов направлено в суды, сообщает Роспотребнадзор.Коммерсантъвчера в 23:57
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Роспотребнадзор направил в суды более 200 материалов по продаже аналогов снюса
Коммерсантъвчера в 23:57
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тысяч запрещенных аналогов снюса
Комсомольская правда01:28
Роспотребнадзор выявил 887,6 тыс. единиц запрещенной к продаже некурительной никотинсодержащей продукции
Агентство Москвавчера в 20:21
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