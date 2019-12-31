Общество

ФАНФАНРоспотребнадзор выявил около 7 тысяч партий аналогов снюса

Роспотребнадзор выявил в России около семи тысяч партий запрещенной никотиносодержащей продукции, говорится в сообщении ведомства. С целью усиления контроля и изъятия некурительной никотиносодержащей продукции из оборота сотрудники Роспотребнадзора провели около 28 тыс. проверок.
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с чего всё началось
В России было обнаружено около 7 тыс. партий запрещенной никотинсодержащей продукции, более 200 материалов направлено в суды, сообщает
 Роспотребнадзор.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:13, Ашберн
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