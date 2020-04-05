Как пояснила Попова, «на следующей неделе регистрируем тест-систему, ее сделал «Вектор», она определяет антитела». По прогнозам Поповой, соответствующее исследование прежде всего проведут среди жителей Москвы и Подмосковья, как наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.

Роспотребнадзор выявит россиян с иммунитетом к коронавирусу

Общество Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.

Здоровье Глава Тувы проверил санитарный пост на въезде в республику С 27 марта по 3 апреля проверено въезжающих на территорию Тувы автомашин на постах ДПС «Шивилиг» 3501 ед, на посту «Ак» 512 ед.

Здоровье Глава Роспотребнадзора рассказала, кому надо носить маски Из-за коронавируса в России наши граждане все чаще задаются вопросом, необходимо ли носить медицинские маски с высокой степенью защиты.

Здоровье Карантин может быть опасен для пожилых людей Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.

Общество Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.

Общество Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.

Общество В России научились выявлять коронавирус на ранних стадиях Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора выявляет коронавирусную инфекцию даже на ранних стадиях развития заболевания, а также у больных с невыраженными симптомами.

Происшествия В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин 31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.

Политика В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.

Общество Голикова объяснила приостановку возврата граждан России из-за рубежа Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что российские власти не собираются прекращать вывоз соотечественников из-за границы, а только на время приостанавливают данную процедуру для того, чтобы определить, в каком количестве и куда вернутся россияне после возвращения на родину.

Технологии Ростех создал национальную противопожарную систему для мест массового скопления людей Ростех создал национальную противопожарную систему для мест массового скопления людей и намерен внедрить ее до конца года, сообщил ТАСС гендиректор входящей в госкорпорацию "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

Общество В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.

Общество Пассажирские перевозки садятся на мель Коронавирус угрожает лайнерам и теплоходам Круизные судоходные компании и судовладельцы пассажирского флота просят Минтранс и правительство о дополнительной поддержке отрасли.

Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Общество В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.