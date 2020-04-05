Коронавирус

Журналистская правдаЖурналистская правдаРоспотребнадзор выявит россиян с иммунитетом к коронавирусу

Как пояснила Попова, «на следующей неделе регистрируем тест-систему, ее сделал «Вектор», она определяет антитела». По прогнозам Поповой, соответствующее исследование прежде всего проведут среди жителей Москвы и Подмосковья, как наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать847

Подробнее о событии

В России установят число граждан с иммунитетом к коронавирусу

РИА Новости12:25

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Газета.Ru14:10

Что произошло за день: воскресенье, 5 апреля

Интерфакс13:38

Роспотребнадзор планирует провести исследование на выявление иммунитета к коронавирусу

ТАСС13:57

Роспотребнадзор пообещал провести исследование на иммунитет к COVID-19

РБК11:57

Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу

RT на русском11:10

В России подсчитают людей с иммунитетом к коронавирусу

Lenta.ru10:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Здоровье

Глава Тувы проверил санитарный пост на въезде в республику

С 27 марта по 3 апреля проверено въезжающих на территорию Тувы автомашин на постах ДПС «Шивилиг» 3501 ед, на посту «Ак» 512 ед.
Глас Народа 03 апреля в 11:02
Общество

Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

У депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой обнаружили коронавирус. Об этом парламентарий рассказала изданию «Подъем».
Lenta.ru 12:03
Происшествия

В Приамурье волк напал на человека

REGNUM 20:22
Общество

Очередь из грузовиков образовалась в Приморье на границе с КНР

В Приморье в китайской стороне в пункте пропуска Пограничный образовалась очередь из грузовиков, выезжающих в Россию.
News.ru 05:08
Армия и оружие

Российский МиГ-35 даст бой американским истребителям пятого поколения

МиГ-35 может снова появиться на «большой сцене» соперничать с американскими истребителями пятого поколения.
Территория новостей 03 апреля в 10:25
Здоровье

Глава Роспотребнадзора рассказала, кому надо носить маски

Из-за коронавируса в России наши граждане все чаще задаются вопросом, необходимо ли носить медицинские маски с высокой степенью защиты.
Регион online 18:06
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

РИА Новости 12:40
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Шоу-бизнес

Брухунова рассказала, как родители относятся к ее браку с Петросяном

RuNews24.ru 03:12
Политика

В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым

ИА Красная Весна 09:55
Общество

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия вчера в 19:07
Общество

Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
BFM.ru 17:36
Общество

В России научились выявлять коронавирус на ранних стадиях

Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора выявляет коронавирусную инфекцию даже на ранних стадиях развития заболевания, а также у больных с невыраженными симптомами.
REGNUM 20:48
Происшествия

В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.
ТАСС 12:01
Армия и оружие

Пилотажной группе «Русские витязи» исполняется 29 лет

Пилотажной группе "Русские витязи" исполняется 29 лет.
РЕН ТВ вчера в 17:07
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета 20:39
Общество

Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Общество

Голикова объяснила приостановку возврата граждан России из-за рубежа

Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что российские власти не собираются прекращать вывоз соотечественников из-за границы, а только на время приостанавливают данную процедуру для того, чтобы определить, в каком количестве и куда вернутся россияне после возвращения на родину.
Капитал страны вчера в 11:58
Технологии

Ростех создал национальную противопожарную систему для мест массового скопления людей

Ростех создал национальную противопожарную систему для мест массового скопления людей и намерен внедрить ее до конца года, сообщил ТАСС гендиректор входящей в госкорпорацию "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.
ТАСС 20:20
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Piter.tv 16:33
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Lenta.ru 17:51
Общество

Пассажирские перевозки садятся на мель

Коронавирус угрожает лайнерам и теплоходам Круизные судоходные компании и судовладельцы пассажирского флота просят Минтранс и правительство о дополнительной поддержке отрасли.
Коммерсантъ 18:38
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 03 апреля в 16:12
Общество

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
РИА Новости 18:03
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное