Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает
 пресс-служба московского управления.
Москва 24вчера в 11:14

Подробнее о событии

В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Газета.Ruвчера в 14:20

В Госдуме прокомментировали закрытие фитнес-клубов и бассейнов Москвы

РИА Новостивчера в 13:54

В Москве из-за коронавируса закрывают фитнес-клубы и бассейны

РЕН ТВвчера в 11:06

В Госдуме оценили распоряжение закрыть фитнес-клубы и бассейны Москвы

RT на русскомвчера в 12:19

В Москве закрываются фитнес-центры, бассейны и аквапарки

ТАССвчера в 11:20

Роспотребнадзор обязал бассейны, фитнес-центры и аквапарки в Москве не принимать посетителей с 21 марта

Агентство Москвавчера в 11:19

В столице временно закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 12:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.
ТАСС вчера в 13:32
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru вчера в 01:17
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

Москвичка получила в солярии 80% ожога тела

Эхо Москвы вчера в 07:30
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Игры

Запуск Half-Life: Alyx начнётся 23 марта

The GEEK 19 марта в 04:30
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил интернет

Live24 вчера в 05:40
Космос

Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Известия вчера в 22:20
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Политика

National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160

В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
РИА Новости вчера в 22:34
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости вчера в 09:17
Происшествия

Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa

Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
РИА Новости вчера в 19:56
Хоккей

Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 19 марта в 22:35
Общество

Концерн Nissan остановил производство в Барселоне

Японский концерн Nissan Motor остановил производство на заводе в Барселоне и прервал контракты с тремя тысячами сотрудников.
Вести.Ru вчера в 23:08
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит вчера в 11:16
Здоровье

В ВОЗ опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус.
Lenta.ru вчера в 20:53
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал «блефом» лечение целительницы Джуны

Актуальные Новости вчера в 04:16
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК вчера в 15:57
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM вчера в 06:41
Общество

Выздоровевшая от коронавируса врач подробно описала симптомы

Lenta.ru вчера в 16:44
Экономика

Кудрин назвал кризис из-за коронавируса беспрецедентным

Кризис, к которому привел коронавирус, будет беспрецедентным, и его последствия сейчас сложно оценить.
Известия 19 марта в 05:37
Политика

Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Появилось фотография оригинального бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:02
Культура

Новую серию «Простоквашино» за сутки посмотрели более полумиллиона раз

Народные новости вчера в 12:14
Общество

Коронавирус на Украине: город Черновцы закрывают бетонными блоками

Киев, 21 марта 2020, 11:45 — REGNUM Мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился закрыть город из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное