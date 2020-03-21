Коронавирус
ВедомостиРоспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве
Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в столице прекратить пускать посетителей с 21 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба московского управления.Москва 24вчера в 11:14
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Роспотребнадзор обязал бассейны, фитнес-центры и аквапарки в Москве не принимать посетителей с 21 марта
Агентство Москвавчера в 11:19
В столице временно закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 12:36
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