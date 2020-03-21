с чего всё началось

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

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Политика National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160 В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.

Происшествия Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.

Общество Концерн Nissan остановил производство в Барселоне Японский концерн Nissan Motor остановил производство на заводе в Барселоне и прервал контракты с тремя тысячами сотрудников.

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Футбол Экс-президент «Реала» умер от коронавируса Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом.