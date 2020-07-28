Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад

Молекулярные биологи из Китая, США и Европы сравнили геномы несколько ближайших родичей коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, что его предок отделился от общего древа эволюции вирусов летучих мышей очень давно, около 40-70 лет назад.