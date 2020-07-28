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VSE42.RU
VSE42.RU

Роспотребнадзор занялся проверкой морской воды в Крыму на коронавирус

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о том, что вода на пляжах и в бассейнах Крыма проходит проверку на наличие возбудителя COVID-19.В источнике
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РИА Новости Крым

Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму на пике сезона

РИА Новости Крым09:29
Интерфакс

Роспотребнадзор не выявил коронавируса в водоемах Кубани и Крыма

Интерфакс11:18
РИА Новости

Роспотребнадзор не нашел коронавирус в морской воде в Краснодарском крае

РИА Новости11:46
КИА

Роспотребнадзор проверил море у берегов Крыма на возбудитель коронавируса

КИА09:38
КП - Крым

На морском побережье Крыма коронавирус не нашли

КП - Крым11:31
RT на русском

Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус

RT на русском09:27
ИА Крыминформ

Взрывного всплеска COVID-19 в Крыму нет – Роспотребнадзор

ИА Крыминформ09:49
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Игроки Red Dead Online уже могут стать натуралистами

Игроки, выбравшие роль натуралиста, смогут выучить новые рецепты крафта тоников и амуниции и освоить особые навыки, среди которых добивание смертельно раненых животных или повышение вероятности встретить легендарную особь.
Игроки Red Dead Online уже могут стать натуралистами
Игромания.ру11:27
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Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости11:44
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В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний

Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости13:03
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Хави заявил, что Лионель Месси точно выступит на ЧМ-2022

Легендарный игрок «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави выразил уверенность, что нападающий «блауграны» и сборной Аргентины Лионель Месси сможет принять участие на чемпионате мира по футболу в 2022 году.
BetOn11:06
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новостивчера в 13:59
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Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад

Молекулярные биологи из Китая, США и Европы сравнили геномы несколько ближайших родичей коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, что его предок отделился от общего древа эволюции вирусов летучих мышей очень давно, около 40-70 лет назад.
Вести.Ru10:49
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