Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, следует из санитарно-эпидемиологических правил. Исключение сделали для проживающих в Арктической зоне. Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона.

с чего всё началось

Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора. "Отдых детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания", - говорится, в частности, в документе. Исключение сделано лишь для детей, которые проживают в Арктической зоне.

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами региона

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 1K

Футбол Брянское «Динамо» подписало двух новичков и близко к соглашению с вратарем Новичок ФНЛ брянское «Динамо» заключило контракты с защитником Игорем Хаймановым и полузащитником Александром Джумаевым.

Интернет Эксперт рассказал, почему невозможно удалить свой цифровой след Полностью удалить свой цифровой след из интернета невозможно, а приватный режим просмотра в браузерах не делает человека полностью анонимным.

Общество В Крыму запретили прием групп детей из других регионов В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления. 21

Общество Названы самые безопасные места во время грозы Если человек во время молнии находится в поле, то ему нужно найти какую-нибудь низменность или овраг и сесть там, закрыв голову руками.

Происшествия Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.

Политика Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами. 359

Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 5,2K

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 1,8K

Религия Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. 1,9K

Экономика В России расширили перечень пострадавших от эпидемии отраслей Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет список отраслей, пострадавших в результате действия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. 69

Политика Особое мнение: Сергей Гуриев С. Гуриев ― Вы знаете, в английском языке есть такое слово non-event.

Хоккей ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею ЦСКА выиграл Кубок Континента, набрав 94 очка, а потому получил золотые медали чемпионов России, а "Ак Барс" и СКА закончили регулярный сезон с 93 очками каждый, так что в их случае было решено вручить два комплекта серебряных медалей.

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 60