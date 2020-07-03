Коронавирус
Российская газетаРоспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами региона
Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора. "Отдых детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания", - говорится, в частности, в документе. Исключение сделано лишь для детей, которые проживают в Арктической зоне.
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с чего всё началось
Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, следует из санитарно-эпидемиологических правил. Исключение сделали для проживающих в Арктической зоне. Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона.РИА Новости13:11
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