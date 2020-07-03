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Lenta.ruLenta.ruРоспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Исключение сделали для детей, проживающих в Арктической зоне.
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Роспотребнадзор до конца года запретил вывозить детей в летние и оздоровительные лагеря за пределы своего региона

Эхо Москвы22:08

Российским детям запретили выезд в лагеря за пределами своего региона

Московский Комсомолец12:51

Роспотребнадзор временно запретил детям уезжать в лагеря других регионов

РБК14:41

Роспотребнадзор запретил выезд детей в лагеря за пределы своего региона

Коммерсантъ13:23

Роспотребнадзор запретил выезд детей на отдых в лагеря за пределы своего региона

ТАСС13:15

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами региона

Российская газета18:22

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов

РИА Новости13:11
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
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