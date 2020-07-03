Коронавирус
Lenta.ruРоспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Исключение сделали для детей, проживающих в Арктической зоне.
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Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 15:31
Политика
Разведка США считает ненадежными данные о «сговоре» России с талибами
Американская разведка считает ненадежными заявления о "сговоре" России с талибами.
РЕН ТВ 21:52
Шоу-бизнес
Бутман назвал Авербуха причиной развода с женой
NewInform 13:37
Общество
Red Bull подала официальный протест против Mercedes
ToDay News Ufa 16:45
Политика
Кремль отверг опасения Запада по поводу поправок к Конституции России
Как пояснил Песков, «Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права».
Журналистская правда 06:33
Общество
В Омской области режим повышенной готовности продлили до 21 июля
Напомним, что по рекомендации регионального Роспотребнадзора в Омской области до 30 июля сохраняется масочный режим.
БК55 07:57
Здоровье
Новосибирская область получила 31 новый аппарат ИВЛ
В Новосибирскую область поступает новое медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, купленное на федеральные средства.
АиФ Новосибирск 21:48
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
В 1993-1997 годах вышло семь сезонов сериала, в 2011-м - прошедший почти незамеченным восьмой.
Российская газета вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают пятую годовщину свадьбы
Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. 3 июля супруги отмечают пятилетие своего брака – деревянную свадьбу.
Дни24 03:45
Происшествия
Бутылку на голову девочки в Красногорске выбросили дети с 23-го этажа
В какой-то момент один из жильцов выбросил из окна пакет с мусором. Бутылка из пакета угодила девочке прямо в голову.
News.ru вчера в 03:10
Экономика
«Аэрофлот» прекратил программу мотивации директоров из-за господдержки
Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал годовому собранию акционеров досрочно прекратить действие программы мотивации членов совета директоров на 2019–2020 годы.
РБК 11:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
На Чукотке и Колыме прогнозируются резкое понижение температуры и заморозки ночью.
РБК 03:48
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости 05:24
Транспорт
Водителей призвали планировать поездки с учетом закрытия участка метро
В связи с закрытием станций пассажиров просят заранее планировать поездки.
Москва 24 04:28
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
Политика
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, выход книги отражает желания малазийской стороны смой разобраться в крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Новые Ведомости 05:43
Авто
Названа дата начала продаж обновленного Honda CR-V
Вариация CR-V получит полуторалитровый турбодвигатель на 193 лошадиные силы.
Car.ru 12:26
Общество
Китай объяснил отказ от канадского газа в пользу российского
Китай значительно сократил покупки газа в Канаде, но уже успел нарастить соответствующие поставки газа из России.
ToDay News Ufa 08:14
Общество
ФАС завела дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе.
РБК 07:27
Космос
ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости 09:23