Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Исключение сделали для детей, проживающих в Арктической зоне.

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов

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