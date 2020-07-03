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Lenta.ruLenta.ru

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Исключение сделали для детей, проживающих в Арктической зоне.В источнике
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Роспотребнадзор до конца года запретил вывозить детей в летние и оздоровительные лагеря за пределы своего региона

Эхо Москвы22:08

Роспотребнадзор временно запретил детям уезжать в лагеря других регионов

РБКвчера в 14:41

Российским детям запретили выезд в лагеря за пределами своего региона

Московский Комсомолецвчера в 12:51

Роспотребнадзор до конца года запретил выезд детей в лагеря за пределы региона

Известиявчера в 13:17

Роспотребнадзор запретил выезд детей на отдых в лагеря за пределы своего региона

ТАССвчера в 13:15

Роспотребнадзор запретил выезд детей в лагеря за пределы своего региона

Коммерсантъвчера в 13:23

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов

РИА Новостивчера в 13:11
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«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
Республика Татарстанвчера в 08:06

В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ

Благовещенск, 3 июля 2020, 10:57 — REGNUM В Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUMвчера в 03:57
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Немецкий эксперт оценил риски долгосрочных последствий COVID-19

Долгосрочные последствия коронавируса У части переболевших коронавирусом COVID-19 пациентов симптомы болезни не проходят даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления, констатировал в интервью РБК профессор университетского медицинского комплекса "Шарите" и Гарвардского университета Тобиас Курт.
РБК01:41
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КНДР не увидела необходимости в переговорах с США

В настоящее время нет необходимости возобновлять переговорный процесс между Пхеньяном и Вашингтоном, поскольку США используют его только в качестве "политического инструмента", заявила замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
Интерфакс02:06
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В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги

Ранее в СМИ появились многочисленные публикации о том, что эти выплаты размером в 10 тыс. руб. в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
РБК17:05
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Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу с Днем независимости США отметил важность выстраивания прочных и конструктивных отношений с Вашингтоном для Минска "на основании общих ценностей и приоритетов", сообщила в субботу пресс-служба главы республики.
РИА Новости02:03
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Ученый рассказал, кого люди могут встретить на Марсе

Пока идет финальный отчет до начала марсианских миссий, а самыми авангардными западными учеными подсчитывается количество людей, необходимых для колонизации планеты, российские специалисты тем временем предсказывают, кого по мере освоения космического пространства люди могли бы на Марсе встретить.
TV BRICSвчера в 05:36
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В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным

Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать».
Вечерние Ведомостивчера в 15:44
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