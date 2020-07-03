Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
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Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Исключение сделали для детей, проживающих в Арктической зоне.В источнике
С чего всё началось
Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов
Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, следует из санитарно-эпидемиологических правил. Исключение сделали для проживающих в Арктической зоне. Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона.
РИА Новостивчера в 13:11
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Российским детям запретили выезд в лагеря за пределами своего региона
Московский Комсомолецвчера в 12:51