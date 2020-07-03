Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ruLenta.ru

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Исключение сделали для детей, проживающих в Арктической зоне.В источнике
С чего всё началось

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов

Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, следует из санитарно-эпидемиологических правил. Исключение сделали для проживающих в Арктической зоне. Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона.
РИА Новостивчера в 13:11
Подробнее о событии

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами региона

Российская газета18:22

Роспотребнадзор запретил выезд детей на отдых в лагеря за пределы своего региона

ТАССвчера в 13:15

Роспотребнадзор запретил выезд детей в лагеря за пределы своего региона

Коммерсантъвчера в 13:23

Роспотребнадзор до конца года запретил выезд детей в лагеря за пределы региона

Известиявчера в 13:17

Роспотребнадзор временно запретил детям уезжать в лагеря других регионов

РБКвчера в 14:41

Российским детям запретили выезд в лагеря за пределами своего региона

Московский Комсомолецвчера в 12:51

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов

РИА Новостивчера в 13:11
Реклама
Реклама

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ruвчера в 12:46
2,5K
Реклама

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском2 июля в 04:33
486

Металл в лунных кратерах прольет свет на происхождение спутника Земли

Новые исследования лунных кратеров под руководством Эссам Хэги из Инженерной школы Университета Южной Калифорнии ставят под сомнение существующие теории происхождения Луны.
Русская Планета2 июля в 10:12
3
Реклама
Реклама
Реклама

Эксперт рассказал о невозможности удалить навсегда свой цифровой след

Цифровой след представляет собой данные, которые пользователь оставляет, осуществляя интернет-серфинг: история поиска в браузере (показывает интересы и приоритеты), посты в соцсетях (выдают данные о нашем местоположении), комментарии под чужими постами, лайки, репосты и личная переписка.
Online47.ru20:32
1
Реклама
Реклама

Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ

Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новостивчера в 10:48
29

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ruвчера в 12:58
70
Реклама
Реклама