Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, следует из санитарно-эпидемиологических правил. Исключение сделали для проживающих в Арктической зоне. Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона.

с чего всё началось

Дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами. Количество детей в группах и отрядах не должно превышать 50% от проектной вместимости лагерей и санаториев. Ограничения будут действовать до 1 января 2021 года.

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