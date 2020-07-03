Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов

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