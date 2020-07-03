Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, следует из санитарно-эпидемиологических правил. Исключение сделали для проживающих в Арктической зоне. Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона.

с чего всё началось

Дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами. Количество детей в группах и отрядах не должно превышать 50% от проектной вместимости лагерей и санаториев. Ограничения будут действовать до 1 января 2021 года.

Шоу-бизнес Хазанов опроверг сообщения о госпитализации Российский актер Геннадий Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия. 1

Происшествия Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке «Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости. 451

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 2,2K

Общество Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым выразил соболезнования в связи со смертью отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. 35

Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 4,5K

Футбол Поль Погба хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не планирует покидать клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает ESPN.

Хоккей Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.

Экономика Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. 175

Общество В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это. 209

Общество Около трети месячной нормы осадков выпало в отдельных округах Москвы В отдельных районах Москвы интенсивность осадков достигла 30 миллиметров в час, что соответствует трети месячной нормы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. 21

Политика В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон искажает в своих воспоминаниях информацию о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 3

Финансы Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт. 71

Общество ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции. 12

Авто Lincoln прекращает производство седана Continental Вашингтон, 2 июля 2020, 13:44 — REGNUM Американский автопроизводитель Lincoln отказался от выпуска модели седана Continental. 2

Религия В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать». 3