Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРоспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов

Дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами. Количество детей в группах и отрядах не должно превышать 50% от проектной вместимости лагерей и санаториев. Ограничения будут действовать до 1 января 2021 года.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов

Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, следует из санитарно-эпидемиологических правил. Исключение сделали для проживающих в Арктической зоне. Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона.
РИА Новости13:11

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Роспотребнадзор до конца года запретил выезд детей в лагеря за пределы региона

Известия13:17

Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в летних лагерях только в границах своего региона

Эхо Москвы13:33

Роспотребнадзор запретил выезд детей в лагеря за пределы своего региона

Коммерсантъ13:23

Роспотребнадзор временно запретил детям уезжать в лагеря других регионов

РБК14:41

Роспотребнадзор запретил выезд детей на отдых в лагеря за пределы своего региона

ТАСС13:15

Российским детям запретили выезд в лагеря за пределами своего региона

Московский Комсомолец12:51

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов

РИА Новости13:11
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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

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