Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, следует из санитарно-эпидемиологических правил. Исключение сделали для проживающих в Арктической зоне. Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона.

с чего всё началось

Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.

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