Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус

Культура Любимова посоветовала театрам на карантине подумать о репертуаре Министр культуры России Ольга Любимова призвала руководителей театров уделить внимание репертуарной политике и подумать, чем привлечь зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Общество Заводы Mercedes и PepsiСо в Подмосковье возобновили работу Mercedes, Kimberly Clark, PepsiCo и другие компании смогли начать работу с соблюдением новых правил о социальной дистанции для всех сотрудников, передает РБК.

Экономика Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.

Политика Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом Москва, 6 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Меры противодействия распространению коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили 6 апреля в пресс-службе Кремля.

Экономика У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения Владельцы объектов коммерческой недвижимости, не получившие пока официальных предписаний властей, неохотно идут навстречу арендаторам, которые просят арендные каникулы на фоне распространения COVID-19.

Автоспорт Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии» Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии.

Политика На Украине рассказали о панике Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

Единоборства Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.

Энергетика Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Экономика Бизнес-омбудсмен просит о расширении мер поддержки Бизнес-омбудсмен просит о расширении мер поддержки Первый мониторинг последствий пандемии для бизнеса показал, что кризисными явлениями охвачено до 90% компаний в разных секторах, рассказали в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова.

Общество Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

Политика В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.

Культура Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска» Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.