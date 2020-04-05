Коронавирус

REGNUMREGNUMРоспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус

Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор сообщил о возможности сдать тест на коронавирус на дому

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Роспотребнадзор начал тестировать на коронавирус на дому

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В Госдуме прокомментировали начало тестирования на коронавирус на дому

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В России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях на дому

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В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

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В Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора открыто бесконтактное тестирование на коронавирус

Глас Народавчера в 20:29
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Культура

Любимова посоветовала театрам на карантине подумать о репертуаре

Министр культуры России Ольга Любимова призвала руководителей театров уделить внимание репертуарной политике и подумать, чем привлечь зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.
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Пятеро ростовчан сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус

REGNUM вчера в 08:14
Общество

Заводы Mercedes и PepsiСо в Подмосковье возобновили работу

Mercedes, Kimberly Clark, PepsiCo и другие компании смогли начать работу с соблюдением новых правил о социальной дистанции для всех сотрудников, передает РБК.
Вести Подмосковья 06:11
Общество

Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы

Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 03:57
Экономика

Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул

Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Вести Подмосковья вчера в 12:18
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Общество

Александр Исаев уволен из «Востокугля» и «Сибантрацита»

Председатель правления УК «Востокуголь» и член совета директоров УК «Сибантрацит» Александр Исаев снят со всех занимаемых должностей.
Коммерсантъ Новосибирск 05:45
Политика

Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом

Москва, 6 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Меры противодействия распространению коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили 6 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 05:34
Экономика

У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения

У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения Владельцы объектов коммерческой недвижимости, не получившие пока официальных предписаний властей, неохотно идут навстречу арендаторам, которые просят арендные каникулы на фоне распространения COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:38
Экономика

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Lenta.ru 02:01
Автоспорт

Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии.
Спорт-Экспресс вчера в 20:00
Политика

На Украине рассказали о панике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru вчера в 02:28
Общество

Режим самоизоляции могут отменить в Новосибирской области

Напомним, режим самоизоляции пока действует в Новосибирской области до 30 апреля.
Новосибирские новости 02:34
Общество

В Испании за сутки от коронавируса скончались более 670 человек

По данным Worldometer на 5 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев заболевания, умерли более 65 тыс. человек, вылечились — 253 тыс.
Известия вчера в 06:26
Единоборства

Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет

Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
ODDS.ru 01:25
Здоровье

Эффективным средством защиты от коронавируса назвали прополис

Хорошев подчеркнул, что настойка прополиса не уничтожает коронавирус. Она только укрепляет иммунитет, помогая организму побороть инфекцию.
Live24 02:30
Энергетика

Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
РБК вчера в 21:16
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Здоровье

Опасной для пожилых людей может быть самоизоляция из-за коронавируса

Физическое состояние пожилых людей, находящихся на карантине из-за коронавируса, может сильно ухудшиться, заявил врач Леонид Эйдельман.
Live24 вчера в 01:43
Политика

Кремль назвал чрезмерной мерой закрытие границ регионов

Закрытие границ некоторыми субъектам РФ господин Песков назвал чрезмерной мерой.
Коммерсантъ 06:02
Экономика

Бизнес-омбудсмен просит о расширении мер поддержки

Бизнес-омбудсмен просит о расширении мер поддержки Первый мониторинг последствий пандемии для бизнеса показал, что кризисными явлениями охвачено до 90% компаний в разных секторах, рассказали в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова.
Коммерсантъ 06:00
Общество

В Челябинской области садоводам не разрешили ездить на участки

Власти Челябинской области пока не планируют вводить послабления режима обязательной самоизоляции для садоводов.
Накануне.Ru 05:47
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru вчера в 12:41
Армия и оружие

Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии

Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
РИА Новости вчера в 09:59
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 04:11
Общество

В Подмосковье от коронавируса за сутки умерли пять пациентов

В Московской области за сутки умерли пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
BFM.ru 05:20
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

Журналисты "РБК" назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду.
Piter.tv 01:40
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
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