Коронавирус
REGNUMРоспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус
Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
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Культура
Любимова посоветовала театрам на карантине подумать о репертуаре
Министр культуры России Ольга Любимова призвала руководителей театров уделить внимание репертуарной политике и подумать, чем привлечь зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Пятеро ростовчан сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус
Общество
Заводы Mercedes и PepsiСо в Подмосковье возобновили работу
Mercedes, Kimberly Clark, PepsiCo и другие компании смогли начать работу с соблюдением новых правил о социальной дистанции для всех сотрудников, передает РБК.
Общество
Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы
Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Экономика
Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул
Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России
В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Александр Исаев уволен из «Востокугля» и «Сибантрацита»
Председатель правления УК «Востокуголь» и член совета директоров УК «Сибантрацит» Александр Исаев снят со всех занимаемых должностей.
Политика
Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом
Москва, 6 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Меры противодействия распространению коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили 6 апреля в пресс-службе Кремля.
Экономика
У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения
У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения Владельцы объектов коммерческой недвижимости, не получившие пока официальных предписаний властей, неохотно идут навстречу арендаторам, которые просят арендные каникулы на фоне распространения COVID-19.
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Автоспорт
Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии.
Политика
На Украине рассказали о панике Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Режим самоизоляции могут отменить в Новосибирской области
Напомним, режим самоизоляции пока действует в Новосибирской области до 30 апреля.
Общество
В Испании за сутки от коронавируса скончались более 670 человек
По данным Worldometer на 5 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев заболевания, умерли более 65 тыс. человек, вылечились — 253 тыс.
Единоборства
Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет
Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
Здоровье
Эффективным средством защиты от коронавируса назвали прополис
Хорошев подчеркнул, что настойка прополиса не уничтожает коронавирус. Она только укрепляет иммунитет, помогая организму побороть инфекцию.
Энергетика
Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
Опасной для пожилых людей может быть самоизоляция из-за коронавируса
Физическое состояние пожилых людей, находящихся на карантине из-за коронавируса, может сильно ухудшиться, заявил врач Леонид Эйдельман.
Политика
Кремль назвал чрезмерной мерой закрытие границ регионов
Закрытие границ некоторыми субъектам РФ господин Песков назвал чрезмерной мерой.
Экономика
Бизнес-омбудсмен просит о расширении мер поддержки
Бизнес-омбудсмен просит о расширении мер поддержки Первый мониторинг последствий пандемии для бизнеса показал, что кризисными явлениями охвачено до 90% компаний в разных секторах, рассказали в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова.
Общество
В Челябинской области садоводам не разрешили ездить на участки
Власти Челябинской области пока не планируют вводить послабления режима обязательной самоизоляции для садоводов.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Армия и оружие
Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии
Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Общество
В Подмосковье от коронавируса за сутки умерли пять пациентов
В Московской области за сутки умерли пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
Журналисты "РБК" назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.