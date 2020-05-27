Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. По ее словам, индекс распространения COVID-19 в городе составляет 0,85.
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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений

Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограничений по коронавирусу, сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.
РИА Новости04:09

Подробнее о событии

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к первому и второму этапам снятия ограничений

ТАСС04:52

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к отмене карантинных мер

РБК03:49

Роспотребнадзор: Москва готова к первому и второму этапу снятия ограничений из-за COVID-19

Агентство Москва04:49

Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений – Роспотребнадзор

Москва 2404:16

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений

РИА Новости04:09

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы ко второму этапу отмены ограничений

Вечерняя Москва04:02

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Ведомости04:49
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Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,5K
Политика

Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Газета.Ru 10:17
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Политика

Путин назвал число зарегистрированных безработных в России

Число официально зарегистрированных безработных в России составляет порядка 1,9 млн человек.
RT на русском 10:19
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Здоровье

Пациентов с коронавирусом отправят долечиваться в Мышкин

Яркуб 07:56
4
Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
68
Армия и оружие

Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»

Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
2
Армия и оружие

Российский «Посейдон» в США назвали оружием «судного дня»

Американские СМИ давно окрестили подводный аппарат с ядерной установкой, о котором рассказал президент Путин в мартовском послании к нации 2018 года, оружием «судного дня».
Южный Федеральный вчера в 22:48
2
Политика

МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии

Россия обеспокоена деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ.
РБК вчера в 16:25
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик о бодишейминге

Еще в начале этого года в Интернет попали отрывки этого ролика, и вот теперь, спустя несколько месяцев, Айлиш решила опубликовать видео полностью.
RuNews24.ru 08:07
Происшествия

В Сирии взорвали турецкий конвой

В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4.
Lenta.ru 10:31
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,5K
Гаджеты

IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале

Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.
Piter.tv 04:31
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Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Газета.Ru 03:13
Армия и оружие

На юге Украине пройдут очередные испытания крылатых ракет

Одесса, Украина, 26 мая 2020, 13:08 — REGNUM В Одесской области Украины продолжатся испытания крылатых ракет «Нептун», сообщила 26 мая пресс-служба оборонного госконцерна «Укроборонпром».
REGNUM вчера в 06:08
Общество

В Испании почтили память жертв коронавируса минутой молчания

Десятидневный траур начался в среду в Испании, в стране прошла минута молчания в память о более чем 27 тысячах жертв пандемии коронавируса.
РИА Новости 08:01
Энергетика

Чубайс объяснил свои слова про «дохлую лошадь»

Сложившаяся ситуация в мировом ТЭК является звонком для переобдумывания стратегии развития России, необходимо ускорить темпы сокращения доли нефтегазовой отрасли в ВВП страны, заявил глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром".
РИА Новости 08:44
2
Здоровье

В Краснодарском крае выявлено 80 новых случаев коронавируса

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в регионе зафиксировано 80 новых случаев заболевания.
Живая Кубань 03:35
1K
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Nord-News 07:34
397
Здоровье

Свердловские власти придумали, как отменить карантин

Свердловские власти придумали, как выполнить требования Роспотребнадзора для смягчения условий карантина.
URA.Ru вчера в 23:30
3
Общество

В России начнут запуск внутреннего туризма

В России с 1 июня начнется поэтапное снятие ограничений в отрасли внутреннего туризма, введенных в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.
TatCenter вчера в 01:23
1,3K
Общество

Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты

Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт 07:41
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley в России

В первом квартале владелец Морган Стэнли Банка Morgan Stanley Bank Europe принял решение о реорганизации российского бизнеса: банк полностью прекратил торговые операции и передал подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, в пользу новой компании, которой не нужна лицензия, говорится в отчетности банка по МСФО за 2019 год.
РБК 06:24
3
Общество

На руке Кадырова заметили катетер

«Очевидно, что на протяжении всего сюжета Кадыров старается не показывать правую руку, прячет ее под столом, но в какой-то момент забывается и укрепленный скотчем катетер на тыльной стороне правой руки попадает в кадр», — пишет издание.
Lenta.ru 08:18
4
Политика

Совет ЕС одобрил упрощение визового режима с Белоруссией

Совет ЕС утвердил соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Ранее документ ратифицировала Белоруссия.
Коммерсантъ 10:23
1
Общество

Цены на авиабилеты по России вырастут во второй половине лета

Сервис для путешественников Biletix сообщил о том, что цены на авиаперелеты по России обычно вырастают во второй половине туристического сезона.
Pravda.Ru 07:33
Политика

Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии

Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.
Украина.ру 00:30
2
Происшествия

СК заинтересовался ситуацией с расселением аварийного дома в Кстове

Время Н 08:33
20
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