Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограничений по коронавирусу, сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.

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Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. По ее словам, индекс распространения COVID-19 в городе составляет 0,85.

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

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