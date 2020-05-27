Коронавирус
ВедомостиРоспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. По ее словам, индекс распространения COVID-19 в городе составляет 0,85.
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Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограничений по коронавирусу, сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.РИА Новости04:09
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