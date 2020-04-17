Сегодня заболеваемость коронавирусом остаётся темой номер один во всех странах мира практически. Я бы хотела сказать, что Российская Федерация сохраняет очень плавный, медленный темп прироста, не выходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14 до 17% в день.

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее цитирует РИА Новости в пятницу, 17 апреля. По ее словам, ежедневный прирост не превышает 20 процентов.

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