Если еще две недели назад в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей без симптомов, у которых обнаружен вирус, но симптомов нет, составляло 10-12%, максимум – 20%, то за последние дни удельный вес таких людей составляет от 45-50%

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, ещё две недели назад в удельном весе от всех инфицированных количество лиц без симптомов составляло 10—12%, максимум 20%.

Общество В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет. 17

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,4K

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Происшествия Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. 256

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Здоровье В Петербурге проверили работу Покровской больницы Сегодня, 17 апреля, вице-губернатор Олег Эргашев и глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец провели проверку Покровской больницы.

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