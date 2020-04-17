Коронавирус
Lenta.ruНазвана доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов
По словам Поповой, еще две недели назад было обнаружено 1-12, максимум — 20 процентов инфицированных без симптомов. За последние дни их стало 40-50 процентов. Она добавила, что доля пациентов с пневмонией среди заразившихся коронавирусом практически не растет.
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Если еще две недели назад в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей, у которых обнаружен вирус, но симптомов нет, составляло 10-12%, максимум 20%, то за последние дни удельный вес таких людей составляет от 45% до 50%
— Анна Попова, российский политикТАСС 07:18
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